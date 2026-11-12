Nations league, cosa serve all’Italia per qualificarsi. Francia e Belgio: quale risultato serve a Mancini

Doppio appuntamento per gli azzurri in Nations League a Milano contro i francesi e a Bruxelles dai Diavoli rossi. Cosa dice la classifica del torneo e cosa serve alla Nazionale italiana per non complicarsi la vita anche per i prossimi Mondiali

Due partite in tre giorni e in palio ci sono i quarti di finale di Nations League. L’Italia di Roberto Mancini ha ritrovato il gruppo a Coverciano per preparare le ultime due gare del girone 1 della Lega A. Questa sera, giovedì 12 novembre, alle 20.45 a San Siro riceve la Francia, mentre domenica 15 novembre, sempre alle 20.45, la trasferta di Bruxelles contro il Belgio.

Com’è la classifica attuale

Dopo quattro giornate la Francia è in testa con 10 punti, l’Italia seconda con 7, il Belgio terzo con 6 e la Turchia ultima a zero. Gli azzurri hanno ottenuto il punteggio con la sconfitta per 0-2 nella gara d’esordio con il Belgio, il 4-1 in Turchia, l’1-1 con la Francia e la seconda vittoria sui turchi. Ora hanno un margine di un solo punto sui belgi, ma sono diversi gli scenari che decideranno quali saranno le due classificate che si qualificheranno ai quarti di marzo 2027.

Cosa serve agli azzurri per arrivare ai quarti di finale

Partendo dall’ipotesi più positiva, le vittorie con la Francia e poi con il Belgio porterebbero l’Italia a chiudere con 13 punti, aggiudicandosi il primo posto. Gli azzurri si qualificherebbero ai quarti di finale anche in altri due scenari. Battendo i francesi e pareggiando in Belgio, arriverebbero a 11 punti, mentre il Belgio non potrebbe superare quota 10. Lo stesso vale per un pareggio con la Francia seguito da una vittoria a Bruxelles: 11 punti per l’Italia, al massimo 9 per i belgi.

Quali possono essere gli ostacoli per l’Italia di Mancini

La partita decisiva è quella di domenica. Il Belgio può arrivare al massimo a 12 punti, ma se perde con l’Italia non va oltre 9: una vittoria a Bruxelles porta quindi gli azzurri ad almeno 10 punti e garantisce il passaggio del turno, qualunque cosa succeda stasera con la Francia. Un pareggio in Belgio, invece, lascerebbe tutto aperto, a meno che stasera non arrivi la vittoria, che porterebbe gli azzurri a 11 punti e alla qualificazione sicura. Dopo un pari con la Francia gli azzurri passerebbero a meno che i belgi non battano la Turchia, mentre dopo una sconfitta servirebbe che i belgi la perdano: in caso di parità di punti, lo scontro diretto premierebbe il Belgio, vincitore all’andata.

Anche una vittoria contro la Francia seguita da una sconfitta domenica non basterebbe: l’Italia si fermerebbe a 10 punti e passerebbe solo se il Belgio perdesse con la Turchia. Con un pari o una vittoria, i belgi chiuderebbero davanti. Infine, il pari con la Francia seguito dalla sconfitta a Bruxelles significherebbe eliminazione certa.

Cosa si vince con la Nations League

La squadra che conquista il torneo porta a casa prima di tutto la coppa, un trofeo di peso minore rispetto ad altri, ma pur sempre un trofeo. A questo si aggiunge un premio in denaro da circa 6 milioni di euro, una cifra che fa salire il montepremi complessivo della competizione a circa 10 milioni.

Quali vantaggi ci sono per le qualificazioni ai Mondiali

Il piatto non si esaurisce qui. La classifica finale della Nations League decide le fasce di sorteggio per i gironi di qualificazione, e le quattro nazionali che arrivano alla Final Four vengono inserite nei raggruppamenti con meno squadre. Il torneo non dà un posto garantito alla fase finale, ma offre una seconda chance a chi non riesce a qualificarsi: la possibilità di giocare gli spareggi. Pesa anche sul ranking, che con i risultati della Nations League cresce in modo sensibile in vista dei Mondiali.