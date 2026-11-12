Addio a Carlos Babington: il fuoriclasse argentino, simbolo dell’ Huracán, che scomparve dal mondo del calcio tra le fabbriche della Ruhr

Soprannominato "El Inglés" per il nonno nato a Londra, fu protagonista dello storico titolo nazionale conquistato nel 1973 dal club di Buenos Aires

In Europa non riuscì mai ad affermarsi, eppure è stato uno dei calciatori sudamericani più forti della storia. Numero 10 dalla classe sopraffina e dalle movenze eleganti con un mancino strepitoso, dopo i Mondiali del ’74 arrivò terzo al Rey de América, il Pallone d’Oro sudamericano dell’epoca davanti a nomi immortali come Pelé, Rivellino e Bochini. Carlos Babington, soprannominato in patria El Inglés per il nonno nato a Londra, è scomparso all’età di 77 anni. Fu il simbolo dell’Huracán prima da giocatore, poi da allenatore e infine da presidente. Una vita passata a restituire quell’amore che la gente gli aveva donato nella sua breve carriera. In campo con alla guida César Luis Menotti, spezzò il dominio delle grandi di Buenos Aires vincendo il Metropolitano del 1973. Poi, dopo i Mondiali, quando sembrava pronto a spiccare il volo finì a Wattenscheid. Non in Premier League e nemmeno all’Inter che eppure erano sulle sue tracce. Ma proprio al piccolo SG Wattenscheid 09, club semiprofessionistico della 2. Bundesliga Nord, nella grigia cintura industriale della Ruhr. Una scelta che ancora oggi sembra un errore di battitura nella storia del calcio e che inevitabilmente, come le forbici delle parche, interruppe il suo destino.

Un argentino tra le fabbriche della Ruhr

Dietro quel trasferimento c’erano il caos del calcio degli anni Settanta e una serie di sliding doors. Lo Stoke City lo voleva, ma l’operazione saltò perché Babington non riuscì a recuperare il certificato di nascita del nonno inglese necessario per il trasferimento. Anche l’Inter si era interessata a lui, ma allora in Italia potevano giocare solo stranieri di origine italiana. Poi comparve un procuratore spagnolo con una valigia piena di soldi e la promessa di un club ambizioso in Germania. Il ricco proprietario del Wattenscheid, l’industriale tessile Klaus Steilmann, si era innamorato perdutamente del suo talento durante il Mondiale e fece di tutto per portarlo via dall’Argentina. Babington si ritrovò così catapultato dalla Buenos Aires di Menotti alle fabbriche della Ruhr. Nel Wattenscheid era praticamente l’unico professionista a tempo pieno. Gli altri giocatori lavoravano nella fabbrica di Steilmann e si allenavano solo nel tardo pomeriggio.

Il crepuscolo della carriera

Tornò all’Huracán solo nel 1978 dove resterà fino al 1983. Nel 1988 inizia la sua seconda vita di allenatore, regalando due promozioni in massima serie, per poi diventare presidente del club nel 2005, vivendo altre battaglie, altri drammi, persino le minacce delle barras bravas, gruppi di ultras violenti sudamericani che incrinarono ma non distrussero mai il legame indissolubile tra lui e l’Huracán.