Jannik Sinner su TikTok, i fan non ci credono: «Se ti hanno obbligato, batti un colpo» – Il video

Da sempre molto riservato sulla sua vita privata, il campione azzurro promette di raccontarsi anche fuori dai campi di tennis. E qualcuno gli chiede già i balletti e un tour della casa a Monte Carlo. Come l'hanno presa i suoi fan allo sbarco sulla piattaforma cinese

«Lo ammetto, ho controllato se ci fosse la spunta blu». Persino Gabry Ponte ha faticato a credere che fosse davvero Jannik Sinner. Il tennista azzurro ha pubblicato il suo primo video su TikTok, sorprendendo i fan che da tempo aspettavano un suo contenuto sulla piattaforma. Il profilo era stato aperto già nel 2025, ma fino a oggi era rimasto inutilizzato.

Cosa ha detto Jannik Sinner

«Ciao, sono Jannik. Grazie per l’incredibile affetto che mi avete mostrato, nonostante non avessi ancora postato nulla», annuncia il tennista nel filmato sorridendo. Poi annuncia cosa potranno aspettarsi i suoi follower: «Penso che ora sia il momento di cominciare. Vi mostrerò il dietro le quinte, dentro e fuori dal campo». E aspetta suggerimenti per i prossimi contenuti dai suoi follower: «Fatemi sapere cosa vorreste vedere. Scrivetemelo nei commenti».

Le reazioni dei fan: «Adesso vogliamo i balletti»

Il video, registrato su una terrazza a Monte Carlo, ha raggiunto centomila visualizzazioni in poche ore, scatenando le reazioni dei fan. Sinner, infatti, è sempre stato piuttosto riservato sulla sua vita privata, preferendo lasciare spazio ai risultati sul campo. Anche per questo, vederlo sbarcare su TikTok ha sorpreso molti dei suoi seguaci. «Pensavo fosse IA», scrive qualcuno sotto il filmato. «Stai bene Jan? Se sei in pericolo vestiti di viola», scherza un altro. E c’è chi rincara la dose: «Se ti hanno obbligato batti un colpo». Qualcuno, invece, ha già le idee chiare sui prossimi contenuti: «Adesso ci aspettiamo i balletti e l’home tour».

Quando torna in campo Sinner

Intanto Sinner continua a fare i conti con l’infortunio al ginocchio destro che lo tiene fermo dalla vittoria di Wimbledon, a luglio. Nei giorni scorsi ha raccontato di essersi sottoposto anche a un intervento alle tonsille, che gli ha fatto perdere peso e massa muscolare. Sabato 14 novembre sarà a Torino, dove il giorno successivo inizieranno le ATP Finals. Stavolta, però, dovrà guardare gli altri giocare: dopo aver vinto le ultime due edizioni del torneo, non potrà difendere il titolo. L’altoatesino ha annunciato che parteciperà al Six Kings Slam di Riad, in Arabia Saudita, dal 27 al 30 dicembre. Sarà un primo test dopo l’infortunio, prima del ritorno alle competizioni ufficiali previsto a gennaio, in Australia.