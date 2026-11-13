Kimi Antonelli e la domanda che imbarazza Mattarella, il regalo al Quirinale e l’invito in pista: cosa gli ha risposto – Il video

Il campione del mondo di Formula 1 fa una dedica speciale al Capo dello Stato. L'incontro riservato al Quirinale accompagnato dai genitori

Kimi Antonelli ha provato a convincere Sergio Mattarella ad assistere a una gara di Formula 1, magari a Monza. Il capo dello Stato nel suo passato non è certo stato estraneo ai grandi eventi pubblici, ma i suoi spostamenti degli ultimi anni non dipendono solo dalla sua volontà, come ha lasciato intendere lui stesso durante l’incontro. Il pilota della Mercedes, vincitore del Mondiale, è stato ricevuto in udienza privata, accompagnato dalla famiglia. Sulla visiera del casco che ha consegnato al presidente c’è una dedica: «Al presidente Mattarella con molta ammirazione».

Il casco in dono e le domande sulla vita in pista

Porgendo il casco, usato nelle gare di quest’anno, Antonelli ha esordito con queste parole: «Questo è un dono per lei, è un casco di quest’anno». Mattarella gli ha fatto notare che dentro deve fare molto caldo: «deve essere una liberazione quando lo togliete». Il pilota ha confermato che correre per circa un’ora e mezzo con quel casco non è semplice, soprattutto per via della tuta, che per regolamento deve essere ignifuga. Poi ha raccontato gli effetti sul fisico: «Noi perdiamo almeno un paio di chili a gara». Quando le temperature sono alte, a fine corsa «ci buttiamo nella vasca con l’acqua fredda».

L’invito a Monza per il prossimo anno

Antonelli ha quindi allargato l’invito a una gara della stagione successiva: «deve venire a Monza, sarebbe bello…». Mattarella ha premesso che da «diversi anni i suoi movimenti sono un po’ complicati». Poi, riferendosi alla novità di avere un campione di Formula 1 italiano, ha aggiunto che questa «condizione» gli «sollecita molto» l’idea di andare