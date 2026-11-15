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Nations League, Pio Esposito sblocca l’Italia al decimo minuto, poi il Belgio segna tre gol – La diretta

15 Novembre 2026 - 21:14 Francesca Milano
roberto mancini
Gli azzurri a caccia di un risultato che garantisca il primo posto nel Gruppo A
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L’Italia a Bruxelles si gioca il primo posto nel gruppo A: dopo la vittoria a San Siro contro la Francia, gli azzurri si presentano in Belgio per confermare il momento positivo. Se vincono, conquistano il primato nel gruppo a prescindere dal risultato della Francia contro la Turchia. Ma la partita, dopo il primo gol di Pio Esposito, parte in salita.

Quattro gol in 30 minuti

La prima opportunità è per l’Italia e arriva al settimo minuto con Pisilli. Poco dopo, al decimo minuto Donnarumma salva la porta degli azzurri. Nemmeno il tempo del replay televisivo, che dall’altra parte del campo c’è Pio Esposito che sblocca la partita e porta avanti l’Italia.

Cinque minuti dopo arriva il pareggio del Belgio con De Cuyper. Al 22esimo minuto Ngoy mette la palla in rete e porta avanti il Belgio. Doku al 26esimo segna il terzo gol. E per l’Italia la partita si fa adesso più difficile.

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