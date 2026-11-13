Minacce a Lotito, 22 le persone a processo per minacce nei confronti del presidente della Lazio: «Prendiamo tuo figlio e lo ammazziamo»

Tra le contestazioni della Procura di Roma anche mail intimidatorie, chat d'odio e diffamazione: l'8 febbraio l'udienza predibattimentale

«Lo sai che facciamo? Prendiamo tuo figlio, lo rapiamo e lo ammazziamo». Chiamavano nel cuore della notte, altri durante il giorno. Sono 22 le persone, come racconta Repubblica, che i magistrati intendono mandare a processo. Tutti, secondo la procura di Roma, avevano come obiettivo quello di intimidire il senatore e patron della Lazio Claudio Lotito. Qualcuno per averlo diffamato, altri per le minacce rivolte. O per aver diffuso il suo numero privato. Un’inchiesta partita da un’indagine ben più ampia sulle pressioni esercitate nei confronti del presidente biancoceleste per convincerlo a vendere la società.

Cosa hanno scoperto le indagini

Una campagna iniziata nel 2023 e proseguita per almeno due anni. Durante i quali gli investigatori hanno ricostruito almeno 715 telefonate. Chiamate capaci di provocare «turbamento e profondo disagio» o effettuate comunque «senza valida motivazione», si legge negli atti. La pm Lucia Lotti ipotizza diversi reati: molestie, minacce, diffamazione, trattamento illecito di dati personali e istigazione a commettere molestie. Alcuni tra gli indagati sono accusati di aver diffuso su Telegram immagini di una scheda elettorale con la scritta «Lotito seppellito». Altri, utilizzando il telefono della madre, avrebbe chiamato il presidente della Lazio per minacciarlo: “A panzone te ne devi annà, capito? Sennò te spanzamo. Anzi lo sai che facciamo, prendiamo tuo figlio, lo rapiamo e lo ammazziamo”.

Chi sono gli indagati

Inoltre, tra le 22 persone per le quali è stata avanzata una richiesta di citazione diretta a giudizio compare anche Massimo Pulcinelli. L’imprenditore del gruppo Bricofer, ex proprietario dell’Ascoli Calcio, è accusato di aver diffuso il numero di telefono di Lotito, istigando altre persone a chiamarlo. Nel filone principale dell’inchiesta risultano invece indagati Mauro Masi, presidente della banca, e Francesco Maiolini, amministratore dell’istituto. Oltre al giornalista Luigi Bisignani, collaboratore del quotidiano Il Tempo, e a Stefano Greco. Secondo gli inquirenti avrebbe utilizzato la propria pagina Facebook per diffamare Lotito e istigare a commettere reati. Ma non solo. Su Millenovecento, quotidiano online di cui è direttore, avrebbe scritto: «Lui è il nostro tumore che ci consuma, quel maledetto ospite indesiderato che non ti riesce a eliminare, una volta per tutte… il vero grande picconatore di quel muso delle meraviglie, l’intruso che si è impossessato della nostra casa»