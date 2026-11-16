Bacher e uno dei più incredibili autogol nella storia del calcio – Il video

Il portiere del Comunicaciones ha letteralmente messo la palla in porta ad appena tre minuti dal fischio di inizio. E le immagini hanno girato ovunque

Un’autorete incredibile del portiere Ezequiel Bacher ha indirizzato la sfida tra Comunicaciones e Arsenal. Dopo appena tre minuti dal fischio d’inizio, nel tentativo di effettuare un rinvio con le mani, l’estremo difensore ha finito per spedire clamorosamente il pallone direttamente nella propria porta, regalando il vantaggio agli avversari. L’episodio è avvenuto il 14 novembre 2026 durante l’andata dei quarti di finale del Reducido (i playoff promozione) della Primera B Metropolitana argentina. Le immagini sono diventate virali sui social.

Nonostante lo shock iniziale, il Comunicaciones è riuscito a ritrovare la parità grazie alla rete di Quevedo. L’Arsenal ha però ripreso il controllo del match trascinato dalla doppietta di Sosa, rendendo vano il gol segnato nel finale da Ibanez che ha soltanto accorciato le distanze.