Atp Finals 2026 al via, oggi in campo a Torino anche Zverev e Shelton. Quando debutta Cobolli e dove vedere i match in tv

Comincia all'Inalpi Arena il Torneo dei Maestri: nel pomeriggio l'esordio del numero uno al mondo contro Jodar, in serata la sfida tra lo statunitense e Fils. L'azzurro scenderà in campo lunedì sera contro Medvedev. Ecco il programma della prima giornata

Si accendono i riflettori sull’Inalpi Arena di Torino. Comincia oggi, domenica 15 novembre, l’edizione 2026 delle Atp Finals, l’appuntamento che fino a domenica 22 novembre metterà di fronte gli otto migliori giocatori del circuito per incoronare il Maestro di fine stagione. A contendersi il trofeo sul veloce indoor piemontese ci saranno il numero uno del ranking Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, l’azzurro Flavio Cobolli, Ben Shelton, Arthur Fils, Frances Tiafoe e Rafa Jodar.

Il programma di oggi

La giornata inaugurale del torneo si apre in mattinata, alle 11.30, con la prima sfida del tabellone di doppio che vede opposti Heliovaara e Patten alla coppia numero otto del seeding composta da Luz e Matos. Nel pomeriggio spazio invece all’esordio del singolare: non prima delle 14.30 scenderà infatti in campo il numero uno al mondo Alexander Zverev contro l’ottava testa di serie Rafa Jodar. Il programma riprenderà poi alle 18.00 con il secondo incontro di doppio tra Arevalo/Pavic e Arribage/Olivetti, prima di lasciare il palcoscenico al piatto forte della sessione serale, quando non prima delle 20.30 lo statunitense Ben Shelton affronterà il francese Arthur Fils, numero sei del tabellone.

Quando gioca Flavio Cobolli

Per vedere all’opera l’unico rappresentante italiano in singolare bisognerà invece attendere domani, lunedì 16 novembre. Flavio Cobolli, testa di serie numero 5 del torneo, farà il suo debutto nella sessione serale, non prima delle 20.30, affrontando il russo Daniil Medvedev, numero 4 del tabellone. Nel pomeriggio di lunedì, con inizio fissato alle 14.00, toccherà invece allo spagnolo Carlos Alcaraz sfidare lo statunitense Frances Tiafoe.

Dove vedere le Atp Finals in tv e streaming

Tutte le partite del torneo torinese saranno trasmesse in diretta televisiva sui canali di Sky Sport, oltre che in chiaro sulle reti Mediaset. Per chi preferisce seguire l’evento da smartphone, tablet o pc, la diretta streaming sarà invece disponibile tramite le piattaforme Sky Go, NOW e Tennis TV.