Nations League, stasera Belgio-Italia a Bruxelles: a che ora giocano gli Azzurri e cosa serve per qualificarsi ai quarti

Fischio d'inizio alle 20.45 per la sfida decisiva del girone. Forte della vittoria contro la Francia, alla Nazionale di Roberto Mancini basta un pareggio per passare il turno senza dipendere dal risultato tra Turchia e transalpini. Dove vedere la partita

L’Italia torna in campo oggi, domenica 15 novembre, alle 20.45 contro il Belgio nell’appuntamento decisivo per conquistare l’accesso ai quarti di finale della Nations League. Reduce dall’entusiasmante successo ottenuto a San Siro contro la Francia, risultato che ha proiettato gli Azzurri in vetta al girone proprio a pari merito con i transalpini a quota 10 punti, la Nazionale guidata da Roberto Mancini si presenta in trasferta forte di un ritrovato entusiasmo e di tanti giovani emergenti, tra cui Pio Esposito, utili a voltare pagina dopo la delusione per l’eliminazione ai playoff Mondiali contro la Bosnia.

Cosa serve all’Italia per qualificarsi ai quarti

La situazione della classifica mette l’Italia in una posizione di netto vantaggio rispetto ai padroni di casa, che inseguono a quota 9 punti dopo cinque giornate. Agli Azzurri, infatti, per staccare il pass matematico verso i quarti di finale senza dover guardare a ciò che accadrà nell’altra sfida del raggruppamento tra Turchia e Francia, basterà conquistare anche soltanto un pareggio.

Cosa succede in caso di vittoria

La posta in palio a Bruxelles resta comunque altissima. In caso di vittoria contro il Belgio, infatti, l’Italia blinderebbe aritmeticamente il primo posto nel girone: un piazzamento tutt’altro che secondario, poiché garantirebbe alla Nazionale il vantaggio di disputare davanti al proprio pubblico la gara di ritorno dei quarti di finale, in programma dal 25 al 27 marzo 2027 per le sfide d’andata e nella settimana successiva, tra il 28 e il 30 marzo, per il secondo atto.

Dove vedere Belgio-Italia in tv e streaming

La sfida di Nations League tra Belgio e Italia sarà trasmessa in diretta televisiva e in chiaro dalla Rai su Rai 1. Chi preferisce seguire l’incontro degli Azzurri da smartphone, tablet, smart tv o pc potrà invece collegarsi in diretta streaming attraverso la piattaforma RaiPlay.