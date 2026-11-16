«Non ero un allenatore, falsificai il curriculum»: dopo 30 anni Dan Lazar racconta l’inganno che gli permise di allenare Fortitudo baseball di Bologna

L'americano ha rivelato la messinscena durante la puntata di un podcast. Ancora oggi si pente della retrocessione in A2 della squadra di baseball bolognese

Come il famoso personaggio di Mike Ross di Suits che si finse avvocato per anni prima di essere scoperto, solo che stavolta non c’entrano avvocati e tribunali. È la storia di Dan Lazar, l’americano che allenò la Fortitudo baseball trent’anni fa. Può essere definita la truffa sportiva del secolo ed è venuta a galla solo per i sensi di colpa del protagonista. Nell stagione 1996/97, infatti – racconta Il Resto del Carlino – l’americano aveva falsificato il proprio curriculum sportivo ingannando la dirigenza e facendosi assumere per guidare i battitori in A1. Ora ha deciso di rivelare il segreto pubblicamente organizzando una call con tre ex giocatori dell’epoca «per chiedere scusa nell’aver contribuito all’unica retrocessione della storia della Fortitudo».

Il pensiero di Lazar

«All’epoca avevo 22 anni – ha detto il falso allenatore durante la puntata del podcast Heavyweights – e sognavo una carriera nel mondo del baseball, così decisi di propormi alla Fortitudo, ed essendo americano a Bologna ebbero subito grande considerazione di me». E Lazar fu così assunto nello staff tecnico. «Fu una stagione maledetta e prima della fine del campionato me ne andai per la troppa vergogna, lasciando la squadra all’ultimo posto» ha aggiunto.

La truffa

«Un giorno, dopo l’ennesimo colloquio andato male, vidi nella bacheca della stazione un avviso: la Fortitudo baseball cerca un allenatore» prosegue Lazar. «Così creai un falso curriculum sulla mia esperienza passata nel baseball – aggiunge – elencando campionati vinti e stagioni come giocatore-allenatore nelle università degli Stati Uniti». «Dopo la gioia iniziale, però, arrivò subito il panico. Durante il primo allenamento in campo, mi sono detto: “Questi ragazzi sono reali, ora come faccio? Come posso insegnare qualcosa alla squadra più iconica d’Italia? Non so neanche l’italiano. Cosa posso insegnare alla squadra più celebre d’Italia?” Fu una stagione maledetta e a due settimane dalla fine del campionato me ne andai per la vergogna lasciando la squadra in zona retrocessione. Per questo ora ho deciso di togliermi un peso dalla coscienza».