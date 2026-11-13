Il finto militare americano, la promessa d’amore e 60mila euro spariti: come funziona la truffa sentimentale che ha già colpito 162 persone nel 2026

Dai falsi ufficiali in missione all'estero alle identità costruite sulla base degli interessi delle vittime scelte: i casi di chi ha perso migliaia di euro dopo una relazione nata sui social. Il copione dei raggiri, le richieste di denaro e i segnali per riconoscere la trappola

Tutto comincia con una richiesta di amicizia su Facebook. Dall’altra parte dello schermo c’è un uomo che dice di essere un militare americano, si mostra gentile, premuroso e interessato a conoscere la donna. Nasce una relazione a distanza, fatta di messaggi e promesse. Poi arrivano le prime richieste di soldi. È così che una donna di 79 anni è finita al centro di una truffa sentimentale da oltre 60mila euro, una vicenda approdata davanti al tribunale di Cremona. Ma la sua non è una storia isolata: il fenomeno, conosciuto anche come romance scam, ha già fatto centinaia di vittime in Italia.

Il caso di Cremona: 60mila euro a un finto militare americano

Il caso che riguarda la donna di Cremona risale al gennaio 2022, ma è tornato di attualità con il processo raccontato da Cremonaoggi. Secondo l’accusa, la donna era stata contattata su Facebook da un uomo che si era presentato come un militare statunitense. Dopo aver conquistato la sua fiducia, il soldato aveva cominciato a chiederle soldi. La donna aveva fatto quattro bonifici, rispettivamente da 25mila, 21mila, 14mila euro e 300 euro per un totale di 60.300 euro. Poi, esaurite le disponibilità economiche della donna, il “soldato” era scomparso.

Ma il “soldato americano” era in realtà un quarantenne residente a Cremona, accusato di aver agito insieme a un complice ancora sconosciuto. Durante le indagini l’uomo è stato trovato in possesso di dodici carte di credito. Davanti al giudice ha respinto le accuse ma il pubblico ministero ha chiesto una condanna a un anno e otto mesi di reclusione e 600 euro di multa. La sentenza è attesa per il 26 novembre 2026.

I precedenti

Il sistema ricorda quello utilizzato da un’organizzazione scoperta dalla Polizia di Stato a Roma nel marzo 2023. Il protagonista delle conversazioni si faceva chiamare Larry Brooks e si presentava come un ufficiale dell’esercito americano impegnato in Siria. Il suo profilo Facebook mostrava la fotografia di un uomo di mezza età, ma l’immagine apparteneva in realtà a un’altra persona.

Il falso ufficiale raccontava di voler lasciare l’esercito per raggiungere la donna che stava cercando di raggirare. Per riuscirci, però, aveva bisogno di soldi. I truffatori avevano persino creato false identità di studi legali che, attraverso email, confermavano le presunte difficoltà economiche del militare. L’indagine del 2023 aveva portato all’arresto di otto persone. Gli investigatori avevano individuato 32 vittime, alle quali erano stati sottratti complessivamente circa 400mila euro tra il 2018 e il 2021. Ma il dato forse più significativo è un altro: soltanto otto delle 32 donne avevano formalizzato una denuncia.

Un copione simile è riemerso nel febbraio 2026, questa volta in provincia di Cuneo. La Guardia di finanza ha scoperto una rete internazionale che utilizzava, tra gli altri espedienti, il profilo di una falsa soldatessa statunitense per conquistare la fiducia delle vittime sui social. L’inchiesta, partita dalla denuncia di una persona truffata, ha portato a un arresto e a 22 indagati. Gli investigatori hanno ricostruito flussi finanziari per circa 900mila euro e bloccato 19 rapporti finanziari. Il sistema combinava le truffe sentimentali con false proposte di investimento in criptovalute.

Quante sono le truffe sentimentali in Italia: i dati della Polizia Postale

Le cifre della Polizia Postale permettono di misurare almeno una parte del fenomeno. Secondo i dati pubblicati nell’aggiornamento di ottobre 2026 del Rapporto Clusit, nel solo primo semestre di quest’anno la Polizia Postale ha indagato su 162 casi di truffe sentimentali online, deferendo all’autorità giudiziaria 36 persone. In 34 casi le vittime avevano più di 65 anni, mentre un episodio riguardava un minore.

Come funziona la truffa sentimentale e come riconoscerla

Lo schema descritto dalla Polizia Postale e dai carabinieri segue spesso gli stessi passaggi: i truffatori individuano le potenziali vittime sui social network, osservano i loro interessi e costruiscono profili falsi utilizzando fotografie e identità rubate. I personaggi interpretati sono spesso militari impegnati all’estero, imprenditori o professionisti. Si presentano come single, divorziati o vedovi, raccontano una storia personale credibile e cercano di instaurare rapidamente un legame affettivo.

Le conversazioni possono andare avanti per settimane o mesi. I messaggi diventano sempre più frequenti, si parla di amore e di un futuro insieme. Ma gli incontri di persona vengono sistematicamente rimandati. Quando la fiducia è ormai consolidata, compare però l’emergenza: un problema di salute, un incidente, un viaggio improvviso da finanziare, un’eredità bloccata o una difficoltà economica.

Secondo la Polizia Postale, tra i principali segnali di allarme ci sono le richieste insistenti di denaro, l’impossibilità di incontrare la persona e le storie personali difficili da verificare.