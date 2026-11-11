«Vi abbiamo versato troppi soldi»: così una banda ha messo a segno oltre 250 truffe ai danni di parrocchie e conventi

Tutto partiva da una telefonata di una donna che si fingeva prima una funzionaria pubblica e poi una dipendente di banca. Sei misure cautelari per l'organizzazione che avrebbe incassato centinaia di migliaia di euro

Un telefono che squilla in parrocchia, un prete che risponde. Dall’altra parte non c’è un fedele che chiede informazioni sugli orari delle messe, ma una donna che si presenta come funzionaria del Comune o della Regione e annuncia una buona notizia: l’ente religioso ha ricevuto un contributo pubblico. Peccato che, per un errore amministrativo, la somma versata è superiore a quella dovuta. Bisogna quindi restituire immediatamente la differenza, con un bonifico.

Questo è il copione della truffa ai danni di parrocchie, conventi e monasteri che è andata “in scena” oltre 250 volte, secondo la Guardia di Finanza che ha condotto le indagini: il sistema escogitato ha permesso all’organizzazione criminale di incassare diverse centinaia di migliaia di euro.

La doppia telefonata per convincere le vittime

Secondo la ricostruzione degli investigatori, le telefonate arrivavano tutte da una donna di origini siciliane, che faceva anche centinaia di chiamate al giorno. Il suo compito era convincere i rappresentanti degli enti religiosi che fosse necessario restituire una parte di un finanziamento pubblico ricevuto per errore.

Quando una sola telefonata non bastava, ne arrivava una seconda: a chiamare era sempre lei, ma questa volta camuffava la voce e si spacciava per un direttore o un dipendente della banca presso cui la parrocchia o il convento aveva il conto corrente. La nuova identità serviva a rendere più credibile la richiesta e a convincere la vittima a effettuare il bonifico. A quel punto veniva comunicato un Iban oppure il numero di una carta Postepay su cui trasferire il denaro.

I conti, naturalmente, non appartenevano a nessun ente pubblico: erano intestati a prestanome, spesso persone con precedenti penali e senza reddito, reclutate appositamente per ricevere i soldi. Gli investigatori ne hanno identificate più di 40.

I soldi prelevati e divisi tra Torino e Siracusa

Una volta ottenuto il bonifico, bisognava fare in fretta. Gli intermediari, da soli o insieme ai prestanome, andavano agli sportelli automatici, soprattutto quelli di Poste Italiane, per ritirare il denaro prima che qualcuno potesse bloccare il pagamento.

La somma incassata veniva poi divisa: secondo quanto ricostruito dalla Guardia di finanza, gli intermediari che operavano nel Siracusano inviavano ai componenti del gruppo torinese, attraverso servizi come Western Union, MoneyGram e Ria, una quota che generalmente corrispondeva alla metà dei proventi della truffa.

L’indagine partita da un numero di telefono e un Iban

L’inchiesta – denominata Mala Fides – è cominciata nel febbraio 2025, quando alla Guardia di finanza di Cremona è arrivata la denuncia di una tentata truffa. Anche in quel caso qualcuno, fingendosi un funzionario pubblico, aveva chiesto la restituzione di contributi ministeriali inesistenti che sarebbero stati accreditati per errore dal Comune di Cremona.

Gli investigatori avevano soltanto due elementi da cui partire: il numero di cellulare utilizzato per la chiamata e l’Iban su cui sarebbe dovuto arrivare il bonifico. Incrociando quei dati con le denunce raccolte dalle forze dell’ordine in tutta Italia, hanno individuato centinaia di episodi con caratteristiche analoghe.

Attraverso le verifiche sui movimenti bancari, l’analisi dei tabulati telefonici e le intercettazioni è emersa un’organizzazione attiva almeno dall’agosto 2024, con compiti ben distribuiti tra i componenti.