L’ombra della mafia dietro le rapine seriali di Pokémon

L'ultima è andata in scena a Roma. Pochi giorni prima un'altra da 80 mila euro. E prima ancora altri colpi al Nord. Le carte non tracciabili e l'ipotesi riciclaggio

L’ultima rapina in ordine di tempo è andata in scena venerdì 13 novembre a Roma. Banditi armati e mascherati hanno puntato le pistole contro un commesso sfondando le vetrine del negozio «Off Time» in via Appia, di proprietà di Andreas Müller, ex ballerino e ora concorrente del «Gf Vip», per portare via centinaia di carte Pokémon. Pochi giorni prima ce n’era stato un altro da 80 mila euro in uno store a Ladispoli. E prima ancora altre quattro irruzioni notturne fra Milano, Pero, Bergamo e Pavia. Per un bottino superiore ai 200 mila euro. Oltre a una raffica di furti, non si esclude collegati, fra Vigevano, Ospitaletto e Brescia.

La sentenza

Qualche giorno fa, racconta Repubblica, un uomo a Latina è stato condannato a nove anni di carcere per aver gambizzato un rivale. Sempre per il possesso di una collezione di carte Pokémon. Le creazioni del designer giapponese Tsunekazu Ishihara e dell’autore di videogiochi Satoshi Tajiri quest’anno compiono 30 anni. E le mafie hanno fiutato l’affare. Visto che le carte non sono tracciabili. E acquistano intere partite di tagliandi da collezione da reimmettere nel mercato legale. Oggi anche l’Italia, come è già successo negli Usa, in Canada, Australia e nel Regno Unito, è colpita da un’impennata di aggressioni, furti, truffe (anche alle assicurazioni), falsificazioni e rapine di figurine con Pikachu e Charizard.

Le quotazioni

D’altro canto le quotazioni sono sempre in crescita. Fra le prime trenta nella classifica mondiale il range è compreso fra i 16 milioni e mezzo di dollari per la Pikachu Illustrator 1998 PSA 10 e gli oltre 61 mila per la Tropical Wind 1999 Hawaii. I tagliandi più rari hanno un valore tra i 200 e i 300 mila euro. E ce n’è anche una mitica, la «Popplio», che sarebbe stata autografata addirittura da Papa Leone XIV. Le società di grading si occupano della valutazione e della conservazione nelle teche identificate da numeri seriali.

Ancora a Roma, sulle chat degli studenti della prima media della scuola «Giovanni Verga» a Centocelle — l’istituto dove a settembre un 13enne con simpatie suprematiste ha accoltellato in diretta social la prof d’italiano — di recente è comparsa una proposta-choc: «Chi spara alla professoressa riceve un mazzo di carte Pokémon in regalo».