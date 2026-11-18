In una lettera scritta d'intesa con le Procure di Firenze, Bologna e Brescia il procuratore nazionale antimafia richiama la Commissione parlamentare alla riservatezza e al coordinamento istituzionale. Tra le indicazioni anche quella di evitare "gravi dispersioni probatorie" rispettando le regole formali nella raccolta di dichiarazioni auto-indizianti, anche da detenuti al 41-bis

Un richiamo formale alla riservatezza, al coordinamento e al rispetto delle procedure per non compromettere le indagini in corso. È il cuore della lettera inviata dal procuratore nazionale antimafia, Giovanni Melillo, al presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi, scritta «d’intesa con i Procuratori distrettuali di Firenze, Bologna e Brescia» e trasmessa per conoscenza anche ai presidenti di Senato e Camera, al ministro della Giustizia e al procuratore generale presso la Cassazione.

Nella missiva, il capo della Dna sollecita una «condivisa riflessione su temi essenziali al corretto svolgimento di necessarie relazioni di cooperazione istituzionale». Il punto centrale riguarda la «tenuta della garanzia di efficacia e riservatezza di investigazioni obiettivamente esposte a rischi di interferenza ed esposizione mediatica».

La lettera di Melillo e delle tre procure unite

Le quattro criticità segnalate dalle Procure

Entrando nel merito, Melillo elenca quattro esigenze operative per evitare sovrapposizioni tra l’attività parlamentare e quella giudiziaria. La prima è la tutela delle prove e detenuti al 41-bis. Il procuratore evidenzia «l’esigenza di prevenire il rischio di gravi dispersioni probatorie correlato all’eventuale inosservanza delle forme prescritte per la raccolta di dichiarazioni potenzialmente auto-indizianti, in fatto anche da parte di persone detenute in regime speciale ex art. 41-bis ord. pen.». Inoltre viene sottolineata «l’analoga esigenza di evitare gli obiettivi pregiudizi per l’efficacia e la genuinità delle indagini condotte dalle Procure interessate conseguenti alla divulgazione di notizie relative ai lavori di codesta Commissione aventi ad oggetto temi e circostanze sulle quali sono in corso riservate attività del pubblico ministero». Terzo aspetto riguarda il coordinamento preventivo. Melillo indica «l’opportunità di assicurare la preventiva informazione dell’Autorità giudiziaria sulle iniziative di codesta Commissione regolate dal codice di procedura penale che possono determinare improprie interferenze e sovrapposizioni». Infine, trasparenza sugli atti già svolti. Ovvero la richiesta di «assicurare parimenti la più ampia e tempestiva conoscenza delle A.G. interessate dei contenuti delle attività già svolte da codesta Commissione, in uno alla più scrupolosa documentazione dei relativi contatti e scambi informativi».