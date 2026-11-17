L'esposizione promossa da Fratelli d'Italia a palazzo Valdina scatena la protesta delle opposizioni e delle associazioni delle vittime del terrorismo. La maggioranza rivendica le radici missine, ma gli uffici parlamentari chiedono di togliere foto e richiami al Ventennio

L’allestimento alla Camera della mostra dedicata a Pino Rauti, nel centenario della nascita, scatena una dura polemica politica e istituzionale che costringe Montecitorio a intervenire. In una nota filtrata da fonti parlamentari si legge infatti che «In relazione alla mostra» su Pino Rauti «allestita al complesso di vicolo Valdina, la Camera ha chiesto agli organizzatori di rimuovere simboli e foto che possano, anche indirettamente, richiamarsi all’ideologia fascista».

L’iniziativa, inaugurata nella Sala del Cenacolo di palazzo Valdina da Fratelli d’Italia proprio nell’anno in cui ricorre l’ottantesimo anniversario della Repubblica nata dalla Resistenza, rende omaggio all’ex repubblichino di Salò e fondatore del centro studi Ordine nuovo, scomparso nel 2012. A rivendicare l’operazione senza alcun imbarazzo è stato su Repubblica Federico Mollicone: «A chi si sorprende e scandalizza per questo omaggio a Pino Rauti rispondiamo con una battuta: non esiste più l’arco costituzionale. La storia del Msi, i cui eredi sono al governo della nazione, è parte inalienabile della storia repubblicana e della Costituzione. Se ne facciano una ragione!». Sulla stessa linea il questore di Montecitorio, Paolo Trancassini, che sottolinea al quotidiano come l’esposizione nasca «per chi come noi si è scaldato il cuore con la fiamma del Movimento sociale».

Il discorso contro l’aborto e l’urlo «io sono missino»

Il percorso espositivo — che secondo i dépliant intende celebrare “l’uomo, il politico, l’intellettuale e le idee” — mescola cimeli privati, volantini d’epoca, la ricostruzione del suo studio, la tessera parlamentare (fu quattro volte deputato e due volte europarlamentare) e l’estratto di un discorso contro l’aborto pronunciato in Aula il 2 marzo 1976. All’ingresso campeggia il poster anni Ottanta con la scritta “La vera Fiamma arde con Rauti”, affiancato dalla prima pagina del Secolo d’Italia del 25 aprile 1972 titolata in rosso RAUTI SCARCERATO, oltre a una foto del 1990 che lo ritrae circondato dai giovani dirigenti del Fronte della Gioventù Gianni Alemanno, Fabio Granata e Maurizio Gasparri. In sala risuona la sua voce — «Io sono orgogliosamente missino!» — mentre sugli schermi, secondo il racconto di Repubblica, scorrono filmati in cui Rauti appare con alle spalle una croce celtica o in una stanza con una grande fotografia di Benito Mussolini.

Schlein: «Si celebra un uomo che non ha mai rinnegato il fascismo»

Proprio questi simboli hanno innescato la protesta delle opposizioni e delle associazioni. La capogruppo del Pd Chiara Braga attacca: «È vergognoso che in questa mostra circolino vessilli del fascismo, dalla divisa al ritratto di Mussolini, fino alla bandiera della Repubblica sociale italiana». La segretaria dem Elly Schlein accusa Montecitorio di mancata vigilanza sui video con i richiami mussoliniani: «È inaccettabile. Si celebra un uomo che non ha mai rinnegato il fascismo». Dure anche le reazioni della Fondazione Memoria della deportazione, che chiede il ritiro del patrocinio della Camera, dell’Associazione delle vittime del terrorismo e delle stragi — che parla di «un ritratto manipolato» — e della Fondazione Occorsio, secondo cui «Rauti ispirò movimenti che avversarono la democrazia».

Dai banchi della maggioranza arrivano però risposte nette. Mollicone liquida le critiche sulla croce celtica definendola «un simbolo cristiano» e giustifica l’adesione giovanile di Rauti alla Repubblica sociale italiana osservando che «è la storia di molti italiani». Il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli osa di più e, secondo Repubblica, ne esalta invece la lungimiranza politica. «Sono affascinato dal suo piglio innovatore, perché prima di altri affrontò denunciò la crisi demografica, si batté per l’ambiente», sostenendo che Rauti avesse anticipato la linea del governo Meloni anche sull’immigrazione, tema che liquidava dicendo «è un dramma per loro, un dramma per noi». La sottosegretaria alla Difesa Isabella Rauti — figlia del dirigente missino e tra le promotrici dell’evento, per il quale ha messo a disposizione anche le lettere scritte dal padre dal campo di prigionia inglese in Algeria — spiega: «Sento il dovere di rispettare una storia famigliare e per quanto mi riguarda è anche una storia politica: la storia della destra nel 900». Ora però la Camera vuole qualche ritocchino.