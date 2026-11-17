Solo dai 13 ai 15 anni compresi, i ragazzi potrebbero utilizzare le piattaforme soltanto attraverso un profilo collegato a quello di un genitore. Ma c'è una richiesta da Bruxelles

Niente Instagram, Tik Tok o altri social network per i ragazzi sotto i 13 anni. Per gli adolescenti fino ai 16 anni, invece, l’accesso sarà possibile soltanto attraverso un account collegato a quello dei genitori. Il centrodestra, con un ddl a prima firma Rampelli (del partito di Giorgia Meloni, FdI), punta a introdurre le nuove regole attraverso un emendamento al decreto sicurezza. Secondo quanto anticipato da Repubblica, la maggioranza vorrebbe arrivare all’approvazione della norma entro la fine di novembre. Ma c’è un ostacolo: l’Unione europea ha chiesto agli Stati membri di rinviare le leggi nazionali che si sovrappongono alla normativa comune in preparazione.

Social vietati sotto i 13 anni: le nuove regole

La proposta prevede regole diverse a seconda dell’età. Sotto i 13 anni l’accesso ai social sarebbe completamente vietato, anche con il consenso dei genitori. Dai 13 ai 15 anni compresi, invece, i ragazzi potrebbero utilizzare le piattaforme soltanto attraverso un profilo collegato a quello di un genitore. Dai 16 anni sarebbe possibile aprire e gestire un account autonomamente.

Si tratta di una stretta rispetto alle regole attuali. In Italia, infatti, la soglia dei 14 anni consente ai minori di prestare autonomamente il consenso al trattamento dei propri dati personali per determinati servizi digitali. Sotto quell’età è necessario il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale.

L’emendamento al decreto sicurezza

Lo scorso ottobre la stessa Meloni aveva dichiarato di voler vietare i social ai più piccoli. La premier aveva aperto alla possibilità di intervenire attraverso il decreto sicurezza, riaccendendo il dibattito su un tema già affrontato in Parlamento. Il governo avrebbe deciso di riprendere il lavoro delle parlamentari Lavinia Mennuni, di Fratelli d’Italia, e Marianna Madia, oggi in Italia Viva, per arrivare a un emendamento della maggioranza. Il provvedimento dovrebbe essere inserito nel decreto sicurezza attualmente all’esame della Camera. Il termine per la presentazione è fissato alle 19 di mercoledì 18 novembre.

Il nodo europeo: Bruxelles aveva chiesto di aspettare

A complicare i piani del governo c’è la posizione della Commissione europea. Il 29 ottobre Bruxelles ha annunciato di voler rinviare di dodici mesi i progetti di legge nazionali che si sovrappongono alle future regole comuni sull’accesso dei minori ai social. L’obiettivo è evitare che ogni Paese introduca divieti e soglie d’età differenti.

La Commissione ha già presentato lo EU Kids Act, una proposta di regolamento che prevede il divieto di accesso ai social per gli under 13 e la possibilità di aprire un account autonomo a partire dai 15 anni, con restrizioni per la fascia intermedia. Il progetto italiano, invece, porterebbe questa soglia a 16 anni. Il governo sarebbe comunque intenzionato a procedere con l’emendamento e ad avviare successivamente un confronto con Bruxelles.