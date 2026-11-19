Il leader della Lega e gli scatti con Putin e nella Piazza Rossa. Il nome di Savoini e l'accusa: finanziati da Mosca almeno fino al 2018

Nella lista dei nemici dell’Ucraina di Myrotvorets non ci sono solo gli eurodeputati del Movimento 5 Stelle. Anche il vicepremier Matteo Salvini fa parte del gruppo di nomi pubblicato dal sito vicino allo Sbu di Kiev e al governo di Volodymyr Zelensky. Ne parla oggi Il Fatto Quotidiano, segnalando che le accuse al leader della Lega sono: «Tentativo di violare l’integrità territoriale dell’Ucraina; violazione deliberata del confine di Stato dell’Ucraina con l’obiettivo di penetrare nella Crimea occupata dagli invasori russi; organizzazione di violazioni del confine di Stato dell’Ucraina da parte di gruppi di cittadini stranieri; negazione dell’aggressione russa, sostegno al regime russo occupante nel territorio della Crimea annessa; partecipazione ad attività di propaganda della Russia (Paese aggressore); partecipazione alle richieste di legalizzazione delle organizzazioni terroristiche LNR e DPR».

Salvini nella lista nera degli ucraini

Il sito pubblica anche la stretta di mano con Vladimir Putin e la maglietta con il volto del leader russo indossata nella Piazza Rossa. Secondo gli ucraini la stessa Lega è un partito «finanziato dai servizi segreti della Federazione Russa almeno fino al 2018». Mentre il Capitano «ha promosso la creazione del gruppo parlamentare Amici di Putin nel Parlamento italiano, sostenendo la revoca delle sanzioni contro la Russia». Insieme a lui c’è il suo ex braccio destro Gianluca Savoini, finito nei guai nel 2019 per il caso Metropol, poi archiviato.

Danilo Della Valle e gli altri

Ieri il sito aveva aggiunto al nome di Danilo Della Valle anche quelli dell’intera delegazione M5s a Bruxelles. Ovvero Mario Furore, Pasquale Tridico, Dario Tamburrano, Gaetano Pedullà, Valentina Palmisano, Giuseppe Antoci e Carolina Morace. Intanto la senatrice Alessandra Maiorino ha presentato un’interrogazione al ministero degli Esteri nella quale si chiede «se abbia acquisito informazioni sulla piattaforma e sui suoi eventuali legami con apparati istituzionali o di sicurezza ucraini» e di «attivarsi per la rimozione dei dati pubblicati». Il ministro degli Esteri Antonio Tajani in una nota «ha chiesto all’ambasciatore d’Italia a Kiev, Carlo Formosa, di effettuare un passo presso le autorità ucraine per chiedere chiarimenti in merito all’inserimento degli europarlamentari del Movimento 5 Stelle nella lista degli ‘anti-ucraini’ pubblicata sul sito dell’organizzazione Myrotvorets».