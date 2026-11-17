La Russia annuncia una riunione d'urgenza del governo e apre un'indagine per terrorismo. Ukrainska Pravda sostiene che parte della carreggiata è finita in mare. Il governatore della regione: due vittime

L’Ucraina colpisce il ponte di Kerch in Crimea per due giorni. E la Russia annuncia una riunione di governo per la ricostruzione, mentre alcuni media indipendenti diffondono le immagini del crollo di una delle arcate del ponte. Mosca ha fatto sapere che si è trattato del più vasto attacco di droni ucraini dall’inizio del conflitto. Il governatore della regione Sergej Aksënov ha fatto sapere che due persone sono morte. La Crimea è stata annessa alla Russia nel 2014. Attualmente il traffico è sospeso.

L’attacco

Ukrainska Pravda scrive che uno degli archi del ponte di Crimea e una parte della sua carreggiata sono finiti in mare dopo il secondo attacco subito dall’infrastruttura. Il media cita come fonti il ministero dei Trasporti russo, oltre alla testata russa Astra e i canali Telegram ucraini Supernova+ ed Exilenova e Krymsky Veter (“Vento di Crimea”), un canale Telegram locale della Crimea.

Gli archi del ponte

Secondo il canale ucraino Exilenova+ si è trattato di un attacco combinato, portato a termine con missili FP-5 Flamingo. Il canale Telegram Astra precisa che sono state attaccate due arcate del ponte, come il giorno precedente. Una di esse è stata distrutta. Secondo Krymsky Veter, è crollata anche una campata carrabile e il canale navigabile è disseminato di detriti. Il ministero dei Trasporti russo ha comunicato che, a seguito del secondo attacco di droni, il traffico sia sulla parte stradale che su quella ferroviaria del ponte è stato sospeso mentre i danni sono in fase di valutazione.

Il ponte di Crimea

Il ponte di Crimea è una struttura stradale e ferroviaria lunga 19 chilometri. È stato in passato una via di rifornimento fondamentale per le forze russe in Ucraina ed è considerato uno dei progetti infrastrutturali simbolo del presidente russo Vladimir Putin. Lunedì 16 novembre il Cremlino aveva dichiarato che il primo attacco della settimana contro il ponte aveva causato solo danni lievi. Oggi non era ancora chiara l’entità dei danni provocati dal secondo attacco. Le agenzie di stampa statali hanno riferito che le forze di difesa aerea russe hanno respinto il più massiccio attacco di droni ucraini contro la Russia dall’inizio del conflitto su larga scala nel 2022.

L’indagine

Secondo i dati del Ministero della Difesa, 1.441 droni sono stati abbattuti sopra 22 regioni, superando il record di 1.336 registrato ieri. I sistemi di difesa aerea hanno inoltre respinto un imponente attacco di droni contro le aree industriali di Ufa e Salavat, nella repubblica russa del Baškortostan, dove si trovano diverse raffinerie di petrolio; la notizia è stata riportata dai media statali, citando funzionari locali. Il Comitato investigativo della Federazione Russa (ICR), come riferisce Interfax, ha aperto un procedimento penale per terrorismo.

Video da: Exilenova+, foto da: OsIntDefender su X