L’Ue sanziona gli hacker russi, ma apre ai negoziati con Mosca: «Pronti a ospitare colloqui multilaterali»

Nel pacchetto varato dal Consiglio Ue finiscono 30 persone, due società di propaganda e quasi 50 banche. Approvata, inoltre, una nuova tranche di quasi 8 miliardi di euro. Nel frattempo, la Commissione si dice disponibile per un formato multilaterale delle discussioni per il cessate il fuoco

Il Consiglio Ue stringe il cerchio attorno alla morsa economica e digitale russa, varando un nuovo pacchetto di sanzioni contro la disinformazione e il settore finanziario del Cremlino. E lo fa proprio mentre la Commissione apre ufficialmente il dibattito sull’eventualità di ospitare futuri colloqui multilaterali per la pace in Ucraina: un percorso diplomatico ancora in fase embrionale, ma che registra già le prime frizioni tra gli Stati membri su chi debba sedere al tavolo delle trattative.

Chi ha colpito il Consiglio dell’Ue

Sul fronte delle misure restrittive, nel mirino del Consiglio sono finite 30 persone e due entità russe, accusate di manipolare l’informazione e di interferire negli affari di altri Paesi, anche con azioni informatiche illecite. I nomi più rilevanti sono due. Il primo è la Social Design Agency, società che fa capo all’amministrazione presidenziale russa, nota per l’organizzazione di campagne di disinformazione sul web. Il secondo è NoName057(16), gruppo di hacker filorussi specializzato in attacchi che rendono temporaneamente irraggiungibili i siti di istituzioni e aziende. L’elenco dei sanzionati include anche blogger e volti noti della televisione di Mosca, considerati ingranaggi chiave della macchina propagandistica del Cremlino.

Questa azione si inserisce in un pacchetto sanzionatorio più ampio adottato dall’Ue per prosciugare le risorse belliche della Russia, che colpisce altre 12 persone fisiche e 101 entità attive in settori economici strategici. Un colpo particolarmente significativo riguarda il comparto creditizio, con quasi 50 banche e istituzioni finanziarie aggiunte alla lista nera per il loro supporto diretto o indiretto alla guerra in Ucraina.

La possibile apertura della Commissione europea

Parallelamente alla linea della fermezza sul piano sanzionatorio, dalla Commissione europea arrivano segnali di disponibilità sul fronte diplomatico. Interpellata sulla possibilità di organizzare in territorio europeo un colloquio che veda anche la partecipazione di una delegazione russa, la portavoce capo della Commissione europea, Paula Pinho, ha confermato che Bruxelles non chiude la porta a questa eventualità. «Siamo pronti a passare a un formato multilaterale delle discussioni» ha detto Pinho, specificando che allo stato attuale, il confronto è ancora preliminare e che «non sono state discusse sedi specifiche».

Perché la Spagna ha contestato la struttura del formato

L’ipotesi di avviare discussioni multilaterali ha però già innescato un dibattito politico interno sull’architettura della rappresentanza europea. A sollevare la questione è stato il ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares, che ha criticato l’attuale impostazione tecnica dei contatti diplomatici, finora affidati a figure non ministeriali. «È stato deciso un formato a livello di consiglieri per la sicurezza nazionale. – ha affermato Albares – Noi ministri degli Affari esteri non siamo coinvolti e credo che, prima o poi, dovremo esserlo».

Secondo il capo della diplomazia di Madrid, mancano «alcuni attori istituzionali fondamentali» a partire dall’Alta Rappresentante dell’Ue per gli Affari esteri, che «essendo la voce dell’Europa in materia di politica estera, dovrebbe senza alcun dubbio farne parte». Albares ha infine posto un paletto netto sul ruolo del proprio Paese negli equilibri continentali: «Non verrà deciso nulla in materia di sicurezza europea né nulla riguardo all’Europa e all’Ucraina senza che la Spagna sia seduta a quel tavolo».

Ok dal Consiglio Ue a un nuovo pagamento da 8 miliardi all’Ucraina

I ministri degli Esteri dei 27 hanno, intanto, approvato una nuova tranche di quasi 8 miliardi di euro per l’Ucraina nell’ambito dell’Ukraine Facility. Si tratta della più grande erogazione singola effettuata attraverso lo strumento. Di questi, circa 5 miliardi provengono dal prestito di sostegno all’Ucraina per il 2026. Il via libera segue il raggiungimento di oltre 20 obiettivi di riforma, tra cui giustizia, lotta alla corruzione ed energia. Con questa nona erogazione, Kiev avrà ricevuto oltre 40 miliardi dal 2024 nell’ambito del Piano per l’Ucraina.