In 7 giorni la Russia ha lanciato contro l'Ucraina oltre 2300 droni, 1590 bombe aeree e 15 missili – Il video

(Agenzia Vista) Kiev, 16 novembre 2026 “Solo questa settimana la Russia ha usato contro l’Ucraina più di 2.300 droni d’attacco, 1.590 bombe aeree e 15 missili di vario tipo. Attacchi brutali, difficili da contrastare”. Lo ha scritto sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Nella notte e in mattinata, ha riferito, i russi hanno colpito le infrastrutture energetiche nelle regioni di Zaporizhzhia, Sumy, Odessa, Zhytomyr e Kirovohrad, e quelle ferroviarie nelle regioni di Dnipropetrovsk, Kharkiv e Zaporizhzhia. Not for sale. Courtesy: Volodymyr Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev