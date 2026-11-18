Tutti gli otto eurodeputati pentastellati inseriti nella lista di Myrotvorets, vicina ai servizi di sicurezza di Kiev. Il Parlamento europeo: «Tuteliamo la sicurezza del personale»

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiesto all’ambasciatore italiano a Kiev, Carlo Formosa, di contattare le autorità ucraine per ottenere chiarimenti sull’inserimento degli eurodeputati del Movimento 5 Stelle nella lista dei «criminali anti-ucraini» pubblicata sul sito dell’organizzazione Myrotvorets Centre, organizzazione nata nel 2014 e considerata vicina agli apparati di sicurezza di Kiev. «La Farnesina segue la vicenda con attenzione e ribadisce che la libertà di espressione e il pluralismo politico sono principi fondamentali da tutelare, anche nei confronti dei rappresentanti eletti nelle istituzioni europee», si legge nella nota del ministero degli Esteri.

Chi sono gli eurodeputati M5S finiti nell’elenco

Nell’elenco sono finiti tutti e sette gli eurodeputati pentastellati: Pasquale Tridico, Dario Tamburrano, Gaetano Pedullà, Valentina Palmisano, Carolina Morace, Mario Furore e Giuseppe Antoci. L’inserimento arriva dopo quello di Danilo Della Valle, avvenuto lunedì 16 novembre insieme ad altri sei europarlamentari di diversi gruppi politici. Della Valle aveva già scritto alla presidente dell’Eurocamera, Roberta Metsola, chiedendo un «intervento urgente».

Le reazioni del M5S e la nota del Parlamento europeo

I parlamentari del M5S di Camera e Senato hanno definito l’accaduto «un fatto gravissimo» e un’intimidazione politica nei confronti di rappresentanti democraticamente eletti, chiedendo un intervento del governo. Mentre l’ex presidente del Consiglio, leader dei 5 stelle, Giuseppe Conte ha denunciato il pericolo di vere e proprie «liste di proscrizione» contro chi sostiene «una soluzione negoziata della guerra anziché l’invio di nuove armi».

Il Parlamento europeo ha fatto sapere che i servizi competenti «monitorano costantemente le minacce alla sicurezza di deputati e personale», comprese quelle informatiche, e adottano, quando necessario, misure preventive e di supporto.

Foto copertina: ANSA/ANGELO CARCONI | Il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani durante il Business Forum imprenditoriale Italia-India, Roma, 18 novembre 2026