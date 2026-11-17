Nel mirino la presenza di Casa Russia e di registi sanzionati dall'Ue e da Kiev. Il Mic chiarisce che non ci margini legali per bloccare la kermesse romana. Sensi (Pd): «Mi fa vergognare come cittadino e come parlamentare»

È scontro politico sul Festival del cinema russo in programma a Roma dal 21 al 23 novembre. L’eurodeputata Pina Picierno e il parlamentare del Pd Filippo Sensi chiedono al governo di intervenire, ma dal ministero della Cultura arriva una risposta negativa: «Avverso la propaganda putiniana tanto quanto amo la cultura russa, ma non possiamo bloccarlo», dice Alessandro Giuli a la Repubblica. In altre parole, non ci sono gli strumenti normativi per impedire lo svolgimento della rassegna.

La presenza di Casa Russia

L’evento promette «ingresso gratuito», cinque anteprime e incontri con i registi. A organizzarlo è Roskino, l’ente governativo russo che promuove l’industria audiovisiva nazionale sui mercati internazionali. Tra i sostenitori ci sono il ministro della Cultura russo, l’ambasciata della Federazione Russa in Italia e Casa Russia. Proprio quest’ultima presenza ha sollevato interrogativi, dal momento che, secondo Picierno, il centro culturale sarebbe gestito direttamente da «Rossotrudnichestvo», agenzia federale russa sottoposta alle sanzioni dell’Unione europea dal luglio 2022.

L’appello a Meloni e Piantedosi e la linea del ministero

Oltre a Giuli, Picierno ha scritto a Meloni e Piantedosi per chiedere lo stop alla manifestazione. Il ministro della Cultura ha però escluso interventi diretti, sostenendo che le misure di contrasto possano essere adottate soltanto nell’ambito del sistema sanzionatorio internazionale. Secondo il ministero, i soggetti coinvolti non sarebbero sottoposti a restrizioni e il festival non violerebbe le leggi italiane, né avrebbe ricevuto finanziamenti dal Mic.

Registi e produzioni nel mirino

Le contestazioni riguardano anche gli ospiti. Il «Network associazioni per l’Ucraina» ha scritto al sindaco Roberto Gualtieri segnalando la presenza del regista Egor Michalkov-Končalovskij, accusato di sostenere l’invasione russa e già sanzionato dall’Ucraina. Attese anche le produttrici Irina Malyseva e Natalia Kotkova, che presenteranno Gli angeli del Ladoga, film bellico patriottico realizzato con fondi statali russi.

Le polemiche coinvolgono anche «Diamond Butterfly», evento in programma al Barberini dal 19 al 21 novembre e promosso dal regista Nikita Michalkov, anch’egli sanzionato dall’Ue. Tra i partner informativi ci sarebbero VGTRK, Tass e Russia Today, emittenti russe sottoposte a sanzioni e divieti di trasmissione nell’Unione europea.

Il governo, come detto, sostiene che non esistano margini per bloccare la kermesse. Resta l’indignazione del parlamentare del Pd Sensi, che su X scrive: «Mi fa vergognare come cittadino e come parlamentare. Che ci si possa prestare a una simile operazione di propaganda mi fa sanguinare».

Foto copertina: ANSA/FABIO CIMAGLIA | Il ministro della cultura Alessandro Giuli durante la conferenza stampa di presentazione del Museo Mario Sironi presso il MIC Roma, 03 novembre 2026