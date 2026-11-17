Il vertice a tre a Shenzhen con Putin e Xi Jinping e i timori in Europa di un secondo "momento Anchorage": cosa può succedere

Chi l’avrebbe mai detto: il «tema preferito» di Donald Trump è l’Ucraina. Lo ha detto lui stesso partendo dagli Usa alla volta dell’Asia. Giovedì a Shenzhen il presidente Usa vedrà per la prima volta insieme Vladimir Putin e Xi Jinping, e quella frase buttata lì ai cronisti pochi istanti prima di imbarcarsi sull’Air Force One suona come tutto tranne che una rassicurazione per Volodymyr Zelensky. Anche perché poi Trump, una volta arrivato nelle Filippine, ha aggiunto che sarebbe ben disposto a vedere Putin a tu per tu a margine del trilaterale. Poco meno di un incubo per gli ucraini e gli europei: l’ultima volta che accadde, ad Anchorage ad agosto 2025, Trump per poco non svendette il Donbass alle spalle degli ucraini.

L’assalto negoziale di Putin e la Coalizione dei Volenterosi

Ora che i negoziati sulla fine del conflitto sembrano entrare nel vivo, guarda caso, il Cremlino è tornato a far circolare documenti con le sue proposte «da sogno» per chiudere la guerra: annessione del Donbass tutto, ovviamente, Ucraina fuori dalla Nato, e magari pure la Finlandia, niente basi e truppe Usa nei Paesi baltici. Gli americani che ne pensano? Apparentemente rifiutano, provano a rilanciare con altre proposte «creative». Ma Trump, si sa, ogni volta che parla da solo con Putin è tentato di fargli regali inattesi. Se non altro giovedì a Berlino, nelle stesse ore, i due inviati speciali Usa Steve WItkoff e Jared Kushner saranno al maxi-vertice della Coalizione dei Volenterosi chiamato a definire le future garanzie di sicurezza per l’Ucraina. Basterà a rassicurare Zelensky, e pure gli europei?