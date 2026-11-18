Russia e Israele si rifiutano di parlare con l'Alta rappresentante Ue per la politica estera. E Ursula von der Leyen non fa nulla per difenderla

Kaja Kallas è sempre più nell’angolo. L’ex premier estone è stata nominata Alta rappresentante Ue per la politica estera e la sicurezza due anni fa esatti, ma ormai nei colloqui mondiali che contano per lei non c’è spazio. Ta Russia e Ucraina, con la trattativa apparentemente in partenza, voleva essere lei a sedere per conto dell’Europa, come prevedono i Trattati. «Gli Stati membri mi hanno indicato nel 2024, quando era chiaro si sarebbe prima o poi dovuto negoziare. La Russia non mi ama? Lo so, ma forse che noi abbiamo voce in capitolo su chi rappresenta la Russia al tavolo?», ha detto Kallas a muso duro venerdì scorso a Dublino. La sua postura tenacemente filo-ucraina, ha rilanciato, doveva essere proprio una ragione per avere lei a rappresentare un’Ue forte al tavolo. Al Consiglio europeo informale in Irlanda, però, i leader Ue però hanno deciso diversamente, e l’hanno tagliata fuori, inventandosi l’ennesima soluzione creativa: un formato a 7 che dovrebbe portare al tavolo Commissione, Consiglio, Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Polonia. Neppure il tempo di metabolizzare il concetto, e altri due Stati membri già hanno segnalato che, se è così, vogliono un posto al tavolo pure loro.

La doppia delusione di Kallas e il dilemma Ue

Il problema è che Kaja Kallas pare sempre più ai margini pure sul Medio Oriente. Da quando è uscito fuori che durante una visita diplomatica in Messico avrebbe paragonato le politiche israeliane verso i palestinesi all’apartheid sudafricano, lo Stato ebraico ha chiuso ogni canale di comunicazione con lei. A parlare con Israele ormai è quasi sempre la Commissaria Ue per il Mediterraneo Dubravka Suica. In questi giorni c’è lei in missione tra Siria e Giordania, in questo secondo caso con Ursula von der Leyen, e fu lei a febbraio scorso a volare a Washington per il lancio del Board di Pace su Gaza di Donald Trump. Il segreto di Pulcinella, d’altronde, è che la spigolosa Kaja Kallas non piace molto neppure agli americani. E la stessa von der Leyen manovra a Bruxelles per indebolire il suo mandato. Ma all’Unione europea, allora, che serve avere un Alto rappresentante per la politica estera e la sicurezza?