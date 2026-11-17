Il video, pubblicato da un account Instagram, contiene il watermark di SynthID

Circola un video, pubblicato il 16 novembre 2026 dall’account Instagram Sueta News, che mostrerebbe i danni al ponte dello Stretto di Kerch dopo un attacco di droni ucraini. La clip, in realtà, è un falso generato dall’intelligenza artificiale.

Gli strumenti di rilevamento indicano un video generato con l’IA

Analizzando il video attraverso SynthID, la clip contiene il watermark che identifica la generazione attraverso una delle intelligenze artificiali che aderiscono al sistema di rilevamento (Nvidia, Google, OpenAI e kakao).

Il ponte del video non corrisponde a quello reale

Confrontando il filmato con una foto originale, per esempio quella pubblicata su Wikipedia e proveniente da Rosavtodor.ru, risulta evidente che la struttura non è la stessa, in particolare l’arcata del ponte ferroviario.

Cosa risulta sull’attacco al ponte e sull’account che ha diffuso il video

Secondo quanto riporta Associated Press, nella notte del 16 novembre droni ucraini hanno colpito il ponte. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha definito il danno insignificante e le autorità del ponte hanno dichiarato che il traffico dei veicoli è ripreso nel corso della stessa giornata. Il 17 novembre c’è stato un secondo attacco, il quale ha causato il crollo di un’arcata.

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