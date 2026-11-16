Vestito da donna in un evento pubblico? Le immagini alterate del segretario alla Difesa britannico

Le immagini delle agenzie fotografiche, così come il video originale, dimostrano che indossava i pantaloni

Circolano immagini e video che riprendono il segretario di Stato britannico per la Difesa, Wes Streeting, vestito con giacca, cravatta, gonna, tacchi e borsetta durante la commemorazione del Remembrance Sunday. Si tratta di immagini manipolate con l’uso dell’intelligenza artificiale. Alla cerimonia dell’8 novembre 2026 Streeting indossava dei pantaloni blu e scarpe da uomo.

Il segretario e il National Service of Remembrance

Il National Service of Remembrance si è tenuto domenica 8 novembre 2026 al Cenotafio di Whitehall, a Londra Tra i presenti c’era Wes Streeting, segretario di Stato per la Difesa dal 20 luglio 2026, nominato dal primo ministro Andy Burnham.

Il video originale mostra Streeting con i pantaloni

Di fatto, la versione alterata con l’uso dell’AI con la gonna deriva da un filmato girato e pubblicato su Instagram dal giornalista Louis Errington, che nel reel originale riprende Streeting con i pantaloni.

Lo stesso abbigliamento compare in due fotografie di Getty Images.

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