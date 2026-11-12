Strage di Cracovia, l’attentatore non ha manifestato in un corteo pro rifugiati

Per gli "investigatori del web" è bastato trovare la foto di un ragazzo con i capelli lunghi e vestito di nero a un corteo "di sinistra", ma sbagliano persona

Circola un post in cui si sostiene di aver trovato «la prova definitiva, o la pistola fumante se preferite» che Michał Oksiński, autore della strage del 7 novembre a Cracovia, sarebbe stato «un attivista della sinistra globalista e immigrazionista». Per sostenerlo, condividono la foto di un corteo pro rifugiati con un ragazzo cerchiato in giallo. L’immagine, in realtà, non ritrae Michał Oksiński.

Cosa sostiene il post e da dove arriva

Il post, pubblicato da Cesare Sacchetti, condivide lo screenshot di un altro post pubblicato su X il 9 novembre dal giornalista e politico spagnolo Hermann Tertsch, nella traduzione italiana offerta dal social.

Il testo sostiene che il sospettato manifestasse per aprire tutte le frontiere e per «un mondo senza armi e senza frontiere» e che fosse «molto manipolabile» per un’azione utile al governo polacco, in vista delle manifestazioni per la Giornata dell’Indipendenza.

La Marcia antirazzista di Łódź del 28 marzo 2026

Il fotogramma con il cerchio giallo viene da un video. Secondo l’analisi di Demagog, lo ha pubblicato per primo il gruppo Młodzież Wszechpolska e mostra il Łódzki Marsz Antyrasistowski, la Marcia antirazzista di Łódź, che si è tenuto il 28 marzo di quest’anno.

Perché il ragazzo cerchiato non è Oksiński

Le foto scattate durante lo stesso corteo mostrano il ragazzo da vicino, con lo stesso striscione, e sono nella galleria fotografica di Express Ilustrowany. Basta osservarlo per constatare che non si tratta di Michał Oksiński.

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