Strage di Cracovia, la toppa dell’attentatore non è legata all’Ucraina

La propaganda russa collegava l’attentatore ai FOG e all’Ucraina, ma il simbolo era una variante commerciale della bandiera del pirata Barbanera, venduta online

Dopo l’attentato del 7 novembre 2026 alla Piazza del Mercato di Cracovia, sui social è circolata una narrazione secondo cui il responsabile portasse sul giubbetto antiproiettile una patch dei Forward Observation Groups (FOG), un’organizzazione americana accusata dalla propaganda russa di reclutare mercenari per l’Ucraina. Da lì il passo verso Azov e verso l’accusa di un presunto mandato di Zelensky è stato breve, ma si tratta di una narrazione falsa.

Cosa mostra la patch sull’antiproiettile dell’attentatore

Sul giubbetto tattico di Michał Oksiński, il cittadino polacco di 24 anni ucciso dopo la strage, era cucita una toppa con uno scheletro bianco cornuto su fondo nero che punta una lancia verso un cuore rosso. Secondo Cesare Sacchetti, la toppa dimostrerebbe un affiliazione tra lo stragista e il battaglione Azov (nel post scrive erroneamente Avoz).

Si tratta di una versione modificata della bandiera del pirata Barbanera, un simbolo reperibile online a basso costo, privo di qualsiasi affiliazione ufficiale a unità militari o gruppi organizzati, come hanno accertato i fact-checker polacchi di Demagog e di Oko.press.

Perché non è la patch dei FOG

I Forward Observations Group (FOG) sono un’azienda americana di formazione tattica e media militare fondata da Derrick Bales, ex soldato di fanteria. Uno dei loro loghi si ispira anch’esso alla bandiera di Barbanera, ma con delle grosse differenze: lo scheletro punta la lancia verso una grande lettera «F», non verso un cuore, e nel braccio destro tiene un fucile rivolto verso il basso. I due simboli sono visivamente distinguibili.

Da dove viene la falsa narrazione

La narrazione è stata lanciata dal canale russo Shot, riconducibile al gruppo News Media Holding dell’oligarca Jurij Kovalchuk, considerato uno dei principali centri di propaganda del Cremlino.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.