Strage di Cracovia, questa foto non dimostra un legame tra l’attentatore e Tusk o l’Ue

Una foto, scattata alla premiazione di un concorso regionale, viene usata come prova di un legame tra Michał Oksiński e il governo polacco

Dopo l’attacco armato del 7 novembre nel centro storico di Cracovia, in Polonia, circolano dei post che attribuiscono la strage a «una operazione concepita dall’Unione europea». Tra gli elementi portati a sostegno c’è un post X che condivide una foto, presentata come prova che Michał Oksiński, autore dell’attentato, fosse un attivista della rete K13G definita nel post «un gruppo a sostegno del golpista Donald Tusk».

Cosa sostiene il post e quale foto viene usata come prova

Il post, pubblicato da Cesare Sacchetti, sostiene che la «pulizia dei profili social» dell’attentatore sarebbe stata fatta «a tempo di record», che Oksiński fosse «un Antifa» e un sostenitore del governo Tusk, e che sul dark web sia stato visto «un personaggio legato a Bruxelles» in cerca di persone per compiere attentati in Polonia. La conclusione è che ogni elemento della strage punti «a Bruxelles e a Kiev».

Sotto il testo compare lo screenshot di un post su X, scritto in polacco e pubblicato l’8 novembre. Nella traduzione automatica della piattaforma dice che l’account Facebook dell’attentatore sarebbe stato rimosso in fretta perché lui era «tra gli attivisti locali di k13g». Secondo quanto riporta Sacchetti, la sigla sarebbe quella di un gruppo a sostegno di Tusk.

La foto è della premiazione di un concorso e l’uomo accanto a Oksiński lavora per un ente

Secondo l’analisi di Demagog, pubblicata il 9 novembre, la foto riguarda la finale della quarta edizione del “Concorso regionale di conoscenza della normalizzazione”. La diapositiva alle spalle dei presenti riporta il nome di Oksiński e la dicitura «V miejsce indywidualnie», cioè quinto posto individuale.

L’uomo che gli sta accanto non è un esponente di partito, come hanno sostenuto sui social i post analizzati da Demagog, ma un dipendente del Polski Komitet Normalizacyjny, l’ente nazionale polacco di normalizzazione. La sua identità è stata confermata a Demagog dall’ente stesso, che ha chiesto di non renderne noto il nome. Demagog riferisce di non aver trovato informazioni su un suo legame formale con partiti o su un impegno nell’attività politica.

Il PKN non fa parte dell’amministrazione governativa, è un ente di diritto pubblico che organizza l’attività di normalizzazione ed è descritto da Demagog come imparziale e indipendente da qualsiasi gruppo di interesse.

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