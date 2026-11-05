Le false accuse al ragazzo presente a otto funerali in Ucraina. No, non è un attore!

Le otto foto sono state scattate a Otynia, nella regione di Ivano-Frankivsk, tra ottobre 2025 e gennaio 2026

Circola un’immagine che presenta un ragazzino fotografato a otto funerali di militari ucraini. Secondo la narrazione che accompagna le foto, il bambini viene accusato di essere un attore che recita ogni volta il figlio di un defunto diverso. Si parla di «messinscena» propagandistica e di «padri» che cambiano da una cerimonia all’altra, ma in realtà è un residente di 14 anni che porta i ritratti dei caduti di sua iniziativa. La falsa tesi è nata sui canali Telegram russofoni a fine gennaio, come ricostruito dai colleghi di Provereno.

Il post che parla di funerali messi in scena

Chi condivide le foto sostiene che si tratti di una falsificazione ucraina diffusa per impietosire il pubblico occidentale: «Incredibile e stupida falsificazione propagandistica dei quattro cani del regime criminale di Zelens’kyj […] Le foto farsesche fatte circolare da omuncoli dilettanti della cerchia dello Stato-canaglia Ucraina. Un bambino (sempre lo stesso) che, affranto, partecipa a vari funerali di diversi suoi padri, “morti in battaglia” contro i russi. La demenza del pressapochismo che crede (nella sua immensa cretineria pro-Kyïv) di prendere per il fondelli anche il tasso minimo d’intelligenza altrui. Chissà se la premier Giorgia Meloni, prima fan in saecula saeculorum del ratto Zelens’kyj e sua sbaciucchiatrice seriale, riempirebbe di altrettanti bacini bacetti il bambino in lutto dai tanti padri, mesta figurina propinata al vulgus credulum (folla credulona)».

Le otto foto sono vere e arrivano tutte dallo stesso paese

Provereno ha risalito la fonte originale degli scatti, la pagina Facebook della comunità di Otynia, nella regione di Ivano-Frankivsk. Le cerimonie si sono tenute tra ottobre 2025 e gennaio 2026 nella piazza centrale del paese, riconoscibile da un monumento a Taras Shevchenko che compare sullo sfondo delle immagini.

Le fotografie documentano, in realtà, otto funerali diversi nello stesso luogo, ma soprattutto nessuno dei post sostiene che il ragazzo sia il figlio dei defunti.

Chi è il ragazzo secondo l’amministrazione locale

L’amministrazione di Otynia, attraverso la pagina Facebook, ha pubblicato una dichiarazione in cui condanna i post sulla presunta messinscena attribuita al ragazzo, e spiega che quest’ultimo è un residente del paese e che porta i ritratti ai funerali di sua iniziativa, come segno di rispetto.

Chi ha diffuso la falsa narrazione

La falsa narrazione è stata diffusa da canali Telegram russi come Colonelcassad e Pozdnyakov 3.0. Secondo Provereno, le centinaia di post analoghi superavano nel complesso i 2 milioni di visualizzazioni.

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