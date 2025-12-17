Questo video dei bambini allagati sotto le tende a Gaza è stato generato con l’Intelligenza Artificiale

La clip proviene da un account TikTok che inizialmente pubblicava video AI sul Sudan

Circolando numerosi video che mostrano bambini apparentemente palestinesi, riparati sotto tende di fortuna, con l’acqua che arriva fino al collo mentre continua a piovere. I filmati vengono condivisi come prova delle drammatiche condizioni degli sfollati a Gaza, colpiti dalle piogge invernali. Condizioni che vengono già denunciate dai diretti protagonisti e dagli attivisti sul posto, ma il momento drammatico viene messo in discussione a causa di video generati con l’AI.

Per chi ha fretta

I video provengono da un account TikTok che pubblica contenuti generati con l’intelligenza artificiale.

Le stesse basi audio e schemi visivi si ripetono in più video.

In passato lo stesso account diffondeva video AI sul Sudan, per poi spostarsi su Gaza.

Analisi

Uno dei video, presente nel seguente screenshot in basso a sinistra, mostra un bambino con le labbra azzurre mentre cerca di ripararsi sotto una tenda mentre piove.

L’account TikTok e i video generati con l’AI

Molti contenuti vengono diffusi dall’account TikTok Aljameel Kheso (@aljameel.kheso), nei quali si notano elementi ricorrenti come la stessa traccia audio di sottofondo, con un uomo che sembra piangere e voci di bambini sempre identiche, indipendentemente dalle immagini mostrate. La prima clip in esame risulta pubblicata dall’account il 3 dicembre 2025.

Un altro dettaglio significativo riguarda la cronologia dell’account. In una fase iniziale, lo stesso profilo pubblicava video generati con l’AI attribuiti alla crisi in Sudan.

Successivamente, ha iniziato a diffondere contenuti simili su Gaza, mantenendo però negli hashtag anche il riferimento al Sudan (#Sudan), segno evidente di riutilizzo e riconversione del materiale.

Gli errori dell’Intelligenza Artificiale

Nella clip sono presenti alcuni errori tipici dell’Intelligenza Artificiale generativa. È possibile notare come uno dei bambini abbia un pollice anomalo nella mano destra, che pare doppio.

Altri video, presenti nel canale, mostrano bambini con due teste e più di due mani.

Conclusioni

Il video analizzato fa parte di una galleria pubblicata su TikTok da un account che diffonde contenuti generati tramite l’uso dell’Intelligenza Artificiale.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.