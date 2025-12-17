Questo video dei bambini allagati sotto le tende a Gaza è stato generato con l’Intelligenza Artificiale
Circolando numerosi video che mostrano bambini apparentemente palestinesi, riparati sotto tende di fortuna, con l’acqua che arriva fino al collo mentre continua a piovere. I filmati vengono condivisi come prova delle drammatiche condizioni degli sfollati a Gaza, colpiti dalle piogge invernali. Condizioni che vengono già denunciate dai diretti protagonisti e dagli attivisti sul posto, ma il momento drammatico viene messo in discussione a causa di video generati con l’AI.
Per chi ha fretta
- I video provengono da un account TikTok che pubblica contenuti generati con l’intelligenza artificiale.
- Le stesse basi audio e schemi visivi si ripetono in più video.
- In passato lo stesso account diffondeva video AI sul Sudan, per poi spostarsi su Gaza.
Analisi
Uno dei video, presente nel seguente screenshot in basso a sinistra, mostra un bambino con le labbra azzurre mentre cerca di ripararsi sotto una tenda mentre piove.
L’account TikTok e i video generati con l’AI
Molti contenuti vengono diffusi dall’account TikTok Aljameel Kheso (@aljameel.kheso), nei quali si notano elementi ricorrenti come la stessa traccia audio di sottofondo, con un uomo che sembra piangere e voci di bambini sempre identiche, indipendentemente dalle immagini mostrate. La prima clip in esame risulta pubblicata dall’account il 3 dicembre 2025.
Un altro dettaglio significativo riguarda la cronologia dell’account. In una fase iniziale, lo stesso profilo pubblicava video generati con l’AI attribuiti alla crisi in Sudan.
Successivamente, ha iniziato a diffondere contenuti simili su Gaza, mantenendo però negli hashtag anche il riferimento al Sudan (#Sudan), segno evidente di riutilizzo e riconversione del materiale.
Gli errori dell’Intelligenza Artificiale
Nella clip sono presenti alcuni errori tipici dell’Intelligenza Artificiale generativa. È possibile notare come uno dei bambini abbia un pollice anomalo nella mano destra, che pare doppio.
Altri video, presenti nel canale, mostrano bambini con due teste e più di due mani.
Conclusioni
Il video analizzato fa parte di una galleria pubblicata su TikTok da un account che diffonde contenuti generati tramite l’uso dell’Intelligenza Artificiale.
