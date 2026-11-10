Strage di Cracovia, il falso canale Telegram dell’attentatore

Il selfie largamente condiviso sui social non è reale, in quanto generato con l'intelligenza artificiale

Dopo la sparatoria di sabato 7 novembre nella piazza principale di Cracovia, circola su X lo screenshot di un post Telegram con un uomo armato, il volto coperto da una maschera e una bandiera ucraina sul giubbotto. Secondo chi lo diffonde, il canale apparterrebbe all’attentatore e sarebbe lui quello nella foto. In realtà, quest’ultima è stata generata con strumenti OpenAI e il post risulta modificato dopo la strage per ingannare gli utenti.

Il post su X attribuisce all’attentatore un canale Telegram

L’8 novembre l’account X @ChanceGardi pubblica un post sostenendo che il sospettato aveva un account Telegram con la bandiera ucraina e che il 3 novembre avrebbe pubblicato la foto. Il post ha superato le 780 mila visualizzazioni.

Il canale esiste, ma il post risulta modificato il giorno dopo la strage

Il canale indicato nel post esiste e ha come nome utente @michaloksinski. Il post con la foto è datato 3 novembre, alle 17.32, e ne esiste una copia salvata su Web Archive l’8 novembre.

Come spiegato su Instagram da David Puente, responsabile della nostra sezione, Telegram permette di vedere quando un messaggio è stato modificato. Aprendo il menu del post compare la dicitura modificato l’8 novembre alle 9.28, il giorno dopo la strage.

Anche gli altri post esaminati del canale risultano modificati, nascondendo il contenuto originale sempre dopo l’attentato dove, ricordiamo, l’autore è morto.

La foto contiene i segnali di un’immagine generata con strumenti OpenAI

Scaricando la foto dal canale Telegram e sottoposta allo strumento di verifica di OpenAI, l’immagine contiene i segnali che ne confermano la generazione tramite i suoi strumenti.

Il fact-check in breve

Il canale Telegram non appartiene all’attentatore della strage di Cracovia e risulta modificato apposta nelle ore successive all’attentato. La foto stata generata con l’intelligenza artificiale per alimentare la narrazione dell’attentatore “filo-ucraino”.

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