Questa foto notturna delle tende allagate a Gaza è stata generata con l’AI

L'immagine circola sui social e siti di informazione, senza indicazioni riguardo a data e luogo del presunto scatto

Circola un’immagine notturna di tende allagate dalla pioggia, attribuita alle alluvioni che a inizio novembre hanno colpito la Striscia di Gaza. Diffusa senza un’indicazione precisa, come data e luogo dello scatto, risulta generata con strumenti OpenAI.

Cosa mostra l’immagine che circola

L’immagine viene condivisa come prova dei danni causati dalla pioggia ai campi degli sfollati. Alcuni post parlano di 70 mila tende danneggiate.

Il segnale OpenAI rilevato su ogni copia

Abbiamo sottoposto a verifica le immagini della stessa scena condivise da fonti diverse, tra post su X, Facebook, Instagram e siti di informazione, di grandezze e qualità diverse. In tutti i casi, l’esito è stato positivo, riscontrando su ogni copia il watermark che indica come l’immagine sia stata generata con gli strumenti di OpenAI.

La stessa conclusione è stata data dai colleghi di Snopes, nella loro verifica dell’11 novembre. I colleghi, inoltre, riportano alcune indicazioni fornite dall’esperto di informatica forense Hanry Farid, il quale conferma la presenza di un’immagine generata con l’uso dell’AI.

Nessun autore, nessuna agenzia, nessun luogo preciso

Tra le versioni analizzate non compare un fotografo, né un’agenzia, né un luogo più preciso di «Gaza». Le immagini autentiche delle alluvioni, al contrario, riportano autore e località, come quelle dell’AFP e Reuters con la data del 7 novembre e il quartiere di Remal, a Gaza City, pubblicata da Middle East Eye.

Conclusioni

L’immagine delle tende allagate a Gaza risulta generata con gli strumenti di OpenAI. Resta il fatto che le alluvioni di novembre nella Striscia sono reali e documentate da immagini di agenzia e da fonti giornalistiche.

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