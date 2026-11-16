La clip è tratta da un documentario girato a Berlino nell'estate precedente e non dimostra un abbandono della causa climatica, ma la rottura con il ramo tedesco del movimento sulle posizioni filo-palestinesi dell'attivista

Diverse condivisioni Facebook (per esempio qui e qui) riportano il contenuto decontestualizzato di una intervista in cui Greta Thumberg sembra deridere gli attivisti per il clima, suggerendo un suo presunto abbandono della causa, con sprezzo di chi ci crede ancora.

Il caso

L’11 novembre il giornalista conservatore Jan Fleischhauer pubblica su X.com un post dove commenta una clip in cui Thunberg commenta con una risata il fatto che il movimento da lei fondato Fridays for Future stesse manifestando per il clima. «Se Greta Thunberg si fa una grossa risata per il fatto che ci sono ancora persone che scendono in strada per il clima, perché di preciso Friedrich Merz dovrebbe volare al summit sul clima ad Ankara invece di festeggiare il suo compleanno dal ristoratore italiano?» Ha commentato Fleischhauer.

Wenn sich Greta Thunberg darüber totlacht, dass noch immer Menschen fürs Klima auf die Straße gehen, warum genau noch mal soll dann Friedrich Merz zum Klimagipfel nach Ankara fliegen statt beim Italiener seinen Geburtstag zu feiern? pic.twitter.com/asidTKQt1x — Jan Fleischhauer (@janfleischhauer) November 11, 2026

Seguono screen decontestualizzati e ricaricamenti della clip “incriminata”, senza chiari riferimenti al contesto originale. Nelle pagine italiane qualcuno si chiede: «Gretini dove siete?».

La risata di Greta Thunberg

La clip riguarda una intervista per il documentario di Hubertus Koch: Auf Panzern in die Klimakrise – wie Aktivismus kriminalisiert wird, interamente accessibile su YouTube. Il video dura un’ora e mezza, ma la parte che ci interessa va dal minuto 6:19 al 6:49. Del caso si è occupato anche Francesco Oggiano, che ne ha analizzato anche l’aspetto comunicativo. Alla base della viralità di questa narrazione fuorviante potrebbe esserci infatti un reale calo di interesse da parte degli attivisti, come la stessa Thunberg, per la crisi climatica, in favore di altre emergenze.

«Ho solamente pensato quando sono venuto qui, quanto fosse emblematico che proprio quel giorno vi fosse la manifestazione di Fridays for Future a Berlino.» dice Koch. «Davvero? Lo fanno ancora? Oh mio Dio!», risponde Thunberg ridendo. Poi esclama «taglia!». Come si evince dal documentario, e come ha spiegato la stessa Thunberg rispondendo a chi sta usando a sproposito la clip in oggetto, l’intervista si è svolta a Berlino e risale all’estate scorsa. L’attivista stava criticando il fatto che la sezione tedesca di Fridays for Future avesse preso le distanze da lei e dalle sue posizioni filo-palestinesi:

C’è un video che sta circolando ampiamente di me che rido mentre sento parlare di una protesta di Fridays for Future in Germania in relazione a un’intervista. Per contestualizzare, questi erano gli stessi giorni in cui stavamo bloccando un produttore di armi lì, e abbiamo appena scoperto che simultaneamente c’era una manifestazione ambientale autorizzata dalla polizia in una zona famosa per essere bianca e di classe media, dallo stesso movimento climatico tedesco che ha annullato e “si è distaccato” da me per aver detto che i palestinesi sono esseri umani anch’essi e che quando chiediamo giustizia, i palestinesi devono essere inclusi in quelle richieste.



Non commettete errori; il mondo sta deridendo la Germania per essere distaccata dalla realtà e per essere bloccata in mentalità e tattiche estremamente razziste mentre è complice senza vergogna di genocidi, ecocidi e crisi climatica – una conversazione che molte persone di colore in Germania stanno evidenziando da sempre.”

Conclusioni

Il video in cui Greta Thunberg ride sentendo parlare di una manifestazione di Fridays for Future è reale, ma viene diffuso in modo decontestualizzato. La sequenza è tratta da un documentario girato a Berlino nell’estate precedente e non dimostra un rifiuto della causa climatica da parte dell’attivista, bensì una critica polemica rivolta alla sezione tedesca del movimento, con cui era in rottura sul tema della Palestina.

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