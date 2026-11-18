Il presidente russo si aspetta grandi risultati dal trilaterale con Trump. Intanto attacca l'eurozona

Si sono conclusi i colloqui tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping. Lo riferisce la Tass. Russia e Cina stanno adottando un approccio costruttivo per costruire un ordine mondiale multipolare più equo, ha affermato Putin. «Il coordinamento in materia di politica estera tra Russia e Cina rimane stabile e si sta evolvendo positivamente. In un clima geopolitico difficile, stiamo adottando approcci costruttivi per costruire un ordine mondiale multipolare più equo», ha dichiarato.

L’incontro

L’incontro si è svolto presso la residenza di Stato Qilin Shanzhuang, la Villa Qilinyuan. Iniziato intorno a mezzogiorno ora locale, ha visto la partecipazione di numerosi delegati. La discussione si è concentrata sulle prospettive di ulteriore cooperazione economica. La conversazione è poi proseguita con una colazione di lavoro in un piccolo gruppo. Insieme al presidente russo erano presenti il ministro degli Esteri Sergej Lavrov e il suo assistente, Yuri Ushakov. Complessivamente, l’incontro tra i leader russo e cinese è durato oltre due ore.

Le sanzioni

Nel suo intervento al Consiglio economico dell’Apec in corso a Shenzhen Putin ha anche detto che imponendo sanzioni contro la Russia, l’Unione Europea «sta perdendo il suo potenziale industriale e la sua posizione competitiva. Il problema dei deficit di bilancio si sta facendo sempre più acuto. Il peso del debito e l’inflazione sono in aumento. Tutto ciò grava pesantemente sulle imprese e sui cittadini europei, il cui tenore di vita è in costante declino, un declino umiliante per l’eurozona». Le risorse energetiche russe a basso costo, ha sottolineato Putin, «hanno invece garantito la prosperità dell’Unione europea per decenni».

Il trilaterale

Putin ha anche detto di aspettarsi grandi benefici dal trilaterale in programma con Xi e Donald Trump. I leader “«possono scambiarsi opinioni attorno a un tavolo, risolvere eventuali disaccordi interstatali in materia di politica, economia e sicurezza ricercando compromessi e bilanciando gli interessi, e lavorare insieme per rafforzare le basi dello sviluppo sostenibile globale. Pertanto, mi aspetto grandi potenziali benefici dal prossimo incontro trilaterale tra i leader di Russia, Cina e Stati Uniti, che è previsto a margine del vertice APEC», ha concluso.