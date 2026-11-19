Mostrata durante un servizio di una tv russa. Sviluppata negli anni Ottanta durante la crisi degli euromissili, ora è portata da ufficiali in ogni visita del presidente

La valigetta nucleare che accompagna il presidente russo Vladimir Putin è comparsa in un raro filmato diffuso dalla tv di Stato russa in occasione del vertice Apec di Shenzhen, in Cina. Nelle immagini diffuse da Cbs un giornalista si avvicina a un ufficiale di Marina che porta la valigetta e gli chiede se sia quella usata per autorizzare un attacco nucleare. L’ufficiale conferma. La valigetta, conosciuta come «Cheget», seguirebbe Putin in tutti i suoi spostamenti. Consente al presidente russo di mantenere il controllo ininterrotto sull’arsenale nucleare russo in qualsiasi momento, indipendentemente dalla sua posizione geografica.

Il filmato

Nel video si vede Yevgeny Popov, propagandista del canale Russia-1 e co-conduttore del programma di attualità 60 Minutes insieme alla moglie Olga Skabaeeva. «Guardate, la valigetta nucleare è proprio dietro le nostre spalle», dice, mentre si vede un ufficiale di marina camminare con una valigetta. Popov chiede all’ufficiale: «Salve, questa è la valigetta nucleare?», ricevendo come risposta: «Sì». Il presentatore chiede «proprio quella?» e l’agente replica: «Proprio questa». E Popov fuori campo dice: «Incredibile».

Cos’è la valigetta «Cheget»

Newsweek spiega che la valigetta nucleare russa è un sistema sviluppato negli anni Ottanata ed entrato in servizio nel 1985, quando a capo dell’Urss c’era Mikhail Gorbaciov. È chiamata “Cheget” dal nome del monte Cheget nella catena montuosa del Caucaso, e viene solitamente portata da un ufficiale della marina russa che accompagna sempre il presidente. Ma è raro vederla filmata. Altre due valigette simili sono custodite dal ministro della difesa e dal capo di stato maggiore russi.

Valentin Golubkov, che ha contribuito allo sviluppo della valigetta, ha affermato che il suo scopo era quello di fornire uno strumento di comunicazione sicuro tra il presidente e il suo comando militare di alto grado. «L’obiettivo è unificare tutto il nostro vasto arsenale missilistico e nucleare», ha dichiarato al tabloid Komsomolskaya Pravda nel 2014. A quel tempo, gli americani stavano schierando in Europa i loro euromissili, il cui tempo di volo verso l’URSS era di soli cinque minuti.

I missili nucleari

“C’è anche un altro motivo: è necessario prevenire lanci non autorizzati di missili nucleari», ha dichiarato Golubkov. «In quei pochi minuti bisogna ottenere l’autorizzazione per un attacco di rappresaglia», ha aggiunto. Nel dicembre 2025 un’indagine dell’organizzazione investigativa russa indipendente Dossier Center ha rivelato che alcuni ufficiali del segretissimo Servizio speciale per le comunicazioni strategiche, internamente noto come Servizio ‘K’, portavano con loro la valigetta. Secondo la testata, tra il 2021 e il 2025, almeno 53 persone sarebbero state collegate al Servizio ‘K’, tra cui un generale, decine di colonnelli e diversi capitani della marina, la cui retribuzione è paragonabile a quella di altri ufficiali a contratto.