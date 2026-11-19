I tre leader vicini nello scatto di gruppo per l'Apec di Shenzhen. Ma dal trilaterale di domani tra Cina, Usa e Russia gli esperti non si aspettano accordi di rilievo. E c'è timore per i dossier sul tavolo: dall'Iran all'Ucraina passando per Taiwan

Tutti e tre vicini nella foto di gruppo. In attesa del trilaterale Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin si fanno scattare una foto insieme agli altri leader presenti all’Apec (Cooperazione economica Asia-Pacifico) di Shenzhen. Mentre il presidente Usa dice che l’incontro in programma domani rappresenta già una vittoria, grazie alla calorosa accoglienza ricevuta in Cina. Anche se secondo gli esperti l’incontro tra Cina, Usa e Russia difficilmente porterà ad accordi di rilievo. E c’è invece timore per le tante partite sul tavolo: dall’Iran all’Ucraina passando per Taiwan.

La felicità di Trump

In un’intervista a Fox News Trump ha sottolineato con orgoglio lo sfarzo che ha accompagnato il suo arrivo, in netto contrasto con l’accoglienza più sobria riservata ad altri leader, tra cui Putin. Xi ha accolto Trump direttamente all’aeroporto – un gesto che il presidente cinese non aveva mai riservato ad alcun leader in visita da quando è in carica – ricambiando così l’attenzione mostrata da Trump alla Joint Base Andrews lo scorso settembre in occasione del loro precedente incontro. I due leader si sono anche scambiati un breve abbraccio. «È un grande presidente, uno dei più grandi presidenti della Cina, e non si è mai recato all’aeroporto per accogliere nessuno», ha affermato Trump, rispondendo a una domanda su cosa si aspettasse da questo incontro a tre senza precedenti.

L’accoglienza cinese

«E non è tutto: la solennità, la bellezza, lo sfarzo, le migliaia di persone, i bambini, i soldati… è stato tutto un segno di grande rispetto, che apprezzo molto. È una grande vittoria per noi. Ed è una grande vittoria anche per la Cina», ha aggiunto. Nel suo intervento Xi ha invocato un «commercio libero e aperto», presentando Pechino come un partner stabile, in contrapposizione agli Stati Uniti che, sotto l’amministrazione Trump, hanno aumentato i dazi e adottato una politica estera più assertiva.

Donald e Vladimir

Trump e Putin, che si erano incontrati l’ultima volta in Alaska nel 2025 per colloqui che non riuscirono a porre fine alla guerra russa in Ucraina, si sono scambiati una rapida stretta di mano e qualche parola durante la sessione fotografica a Shenzhen, dove si trovavano ai lati di Xi. Trump ha insistito affinché il controllo degli armamenti nucleari fosse un tema centrale del vertice, nonostante le ripetute obiezioni della Cina a partecipare a negoziati con Washington e Mosca, che dispongono di arsenali nucleari ben più ampi. «Stanno potenziando notevolmente il loro arsenale nucleare. Vorrei che non lo facessero», ha dichiarato Trump riferendosi alla Cina. «Ma se mi dicessero: ‘Va bene, smetteremo, a patto che voi riduciate il vostro arsenale di 2 mila testate‘, per me sarebbe una richiesta difficile da accettare. È una questione complessa, probabilmente difficile anche per loro».

I colloqui a tu per tu

Il presidente ha inoltre espresso interesse a incontrare il leader nordcoreano Kim Jong Un. Ma non è giunta alcuna conferma di un imminente colloquio. Prima dell’incontro trilaterale, Trump vedrà Xi durante un pranzo di lavoro; funzionari statunitensi e russi hanno inoltre riferito che il presidente americano avrà un colloquio a tu per tu con Putin, sebbene la parte russa abbia precisato che non sono previsti negoziati approfonditi in tale occasione.

Il viaggio di Trump in Asia ha rappresentato un’opportunità per mostrare l’influenza degli Stati Uniti, rafforzare i legami con gli alleati regionali e tentare un’apertura diplomatica di alto profilo con Xi e Putin. Tuttavia, al suo rientro, il presidente statunitense dovrà affrontare diverse sfide politiche e programmatiche. Tra queste le conseguenze delle elezioni di metà mandato, la disputa sui chip Nvidia e una serie di interruzioni nei settori tecnologico e del trasporto aereo che hanno destato preoccupazione tra gli americani.

Affinità e divergenze

Secondo Craig Singleton, della Foundation for Defense of Democracies, sentito dall’agenzia di stampa Reuters, i leader hanno molte ragioni per apparire insieme, ma ben poche per trovare un’intesa sostanziale, date le divergenze su questioni come l’Ucraina, l’Iran, gli armamenti nucleari, il commercio e il rafforzamento militare della Cina. «Una fotografia potrebbe tornare utile a tutti e tre», ha osservato Singleton, aggiungendo che, a suo avviso, «raggiungere un accordo sull’agenda dei lavori è molto più complicato». I funzionari della Casa Bianca hanno fatto sapere che non è previsto che Trump sollevi la questione della guerra in Ucraina durante l’incontro. Tuttavia, Trump ha lasciato intendere che potrebbe farlo.

I chip

Nell’intervista rilasciata a Fox, Trump ha affermato che non cercherà l’aiuto di Russia e Cina per porre fine al conflitto con l’Iran. «Non abbiamo bisogno di alcun aiuto», ha detto Trump. «Abbiamo sconfitto la loro marina, la loro aeronautica e il loro sistema antiaereo». I colloqui di Trump con Xi rappresenteranno anche un’occasione per valutare la tenuta della tregua commerciale raggiunta questo mese. Il tutto avviene in un clima di crescente tensione, alimentato dalle notizie secondo cui i chip di Nvidia verrebbero dirottati verso la Cina passando per il Sud-est asiatico; ciò solleva dubbi sull’efficacia delle restrizioni statunitensi all’esportazione e sul futuro dell’accesso della Cina alle tecnologie avanzate. «Questo è il peggiore incubo di Pechino. La Cina desidera un accesso ai chip su cui poter negoziare con il presidente. È possibile che le restrizioni sui chip vengano trasformate in legge con il sostegno di entrambi i partiti», ha affermato Singleton.