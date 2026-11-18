Il leader cinese ha atteso il presidente Usa sulla pista di atterraggio vicino alle scalette dell'Air Force One. Domani l'incontro con lo Zar, che oggi attacca l'Europa per le sanzioni

Un abbraccio in aeroporto dopo la classica stretta di mano. Così il presidente cinese Xi Jinping ha accolto Donald Trump al suo arrivo all’aeroporto di Shenzhen, dove domani i due leader prenderanno parte al vertice a tre con il russo Vladimir Putin. Xi ha atteso il presidente Usa sulla pista di atterraggio, vicino alle scalette dell’Air Force One. Si tratta di un gesto raro da parte del presidente cinese, che ricambia così l’iniziativa eccezionale di Trump, il quale a sua volta aveva accolto personalmente Xi all’aeroporto in occasione della visita di quest’ultimo negli Stati Uniti a settembre.

L’incontro

I tre leader si incontreranno giovedì a margine del vertice dell’Apec. Tra i possibili temi di discussione figurano il conflitto in Ucraina e le tensioni che coinvolgono gli Stati Uniti in Iran, oltre a questioni critiche come il commercio, l’intelligenza artificiale e gli armamenti nucleari. L’incontro ha suscitato paragoni con la Conferenza di Jalta del 1945 – che vide protagonisti Stati Uniti, Gran Bretagna e Unione Sovietica – la quale definì le sfere d’influenza, pose le basi per l’ordine mondiale del secondo dopoguerra e divenne, nell’immaginario collettivo, il simbolo di accordi tra grandi potenze imposti a nazioni più piccole.

I dazi e i chip

Nel suo discorso inaugurale all’Apec, Xi ha auspicato il sostegno a quello che ha definito un «commercio libero e aperto», cercando di accreditare la Cina come un partner stabile sulla scena globale, in contrapposizione al suo principale rivale economico, gli Stati Uniti, che sotto l’amministrazione Trump hanno aumentato i dazi e adottato una politica estera più assertiva. Le dichiarazioni di Xi arrivano dopo che Washington ha annunciato ulteriori restrizioni all’accesso della Cina a chip avanzati per l’intelligenza artificiale, prodotti da aziende come Nvidia. Una mossa che potrebbe complicare ulteriormente la fragile tregua commerciale con Pechino. La Cina ha già promesso ritorsioni.

Putin

Putin, intervenuto dopo che l’Ucraina aveva gravemente danneggiato il ponte stradale di Kerch – infrastruttura vitale che collega la Crimea alla Russia e colpo durissimo per la guerra che egli conduce da quattro anni – ha preso la parola dopo Xi, descrivendo le potenze occidentali come «ex egemoni». Ha sostenuto che l’Europa stia vivendo un «declino umiliante» e che le sanzioni anti-russe, imposte in seguito all’invasione dell’Ucraina, abbiano sortito l’effetto opposto, finendo per rafforzare il suo Paese.

«L’esperienza ha dimostrato che gli strumenti tradizionali di predominio economico e di coercizione di fatto hanno ormai fatto il loro tempo, avendo perso gran parte del loro potere intimidatorio», ha affermato Putin. «Sebbene sanzioni, dazi e restrizioni all’esportazione possano ancora esercitare un certo effetto deterrente, non sono in grado di arrestare la crescita, tanto meno di stroncare le economie dei concorrenti». In un successivo incontro bilaterale, Xi e Putin hanno elogiato il loro partenariato, definendolo capace di operare «in modo costante e positivo sulla scena internazionale», e si sono impegnati ad adottare ulteriori misure per promuovere un «mondo multipolare».

Trump

Nel frattempo a Manila Trump ha promesso di rafforzare la cooperazione in ambito di difesa con le Filippine, in un contesto segnato da crescenti tensioni con Pechino riguardo a territori contesi nel Mar Cinese Meridionale. In precedenza, aveva avanzato l’ipotesi di un possibile incontro con il leader nordcoreano Kim.