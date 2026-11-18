(Agenzia Vista) Manila, 17 novembre 2026 Il presidente statunitense Donald Trump è arrivato a Manila, la capitale delle Filippine, la prima tappa di un viaggio di tre giorni in Asia che lo porterà giovedì poi in Cina per i colloqui trilaterali sul nucleare con il presidente cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin. Al suo arrivo è stato accolto da un bambino che gli ha donato le bandierine di Usa e Filippine. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev