Il Tribunale di Avellino dà ragione a un condomino che lamentava la presenza incontrollata degli animali negli spazi comuni. Per il giudice si tratta di una molestia possessoria. Ecco cosa prevede la legge

Anche nel cortile del condominio in cane va tenuto al guinzaglio. Lo ha stabilito il Tribunale di Avellino, chiamato a pronunciarsi sul caso di un uomo che lasciava i propri cani liberi di circolare nel cortile condominiale, senza guinzaglio. In più, il proprietario non si occupava di raccogliere le deiezioni dei cani. Un vicino di casa, stanco di questa situazione, si era rivolto al tribunale, che ha imposto al proprietario degli animali di tenerli al guinzaglio nelle aree comuni e di raccogliere sempre le loro deiezioni.

I cani liberi nel cortile e le proteste del vicino

La vicenda, raccontata sul Sole24Ore, nasce da una controversia tra due proprietari che condividevano un cortile e un vicolo di accesso. Tra le contestazioni c’era soprattutto la gestione dei cani, lasciati liberi di circolare nel cortile, suscitando anche timore negli altri residenti.

Il proprietario dei cani aveva respinto le accuse ma le testimonianze raccolte durante il procedimento hanno convinto il giudice della fondatezza di una parte delle contestazioni. Tra le testimonianze c’era anche quella della figlia dell’uomo che aveva presentato il ricorso, la quale aveva confermato che gli animali circolavano liberamente nel cortile. Un altro testimone aveva aggiunto che i cani venivano lasciati negli spazi comuni anche per fare i propri bisogni, senza che gli escrementi fossero rimossi.

Perché il giudice ha riconosciuto la “molestia possessoria”

Per il Tribunale di Avellino non si trattava soltanto di un comportamento poco rispettoso nei confronti dei vicini. Le condotte accertate erano ripetute e incidevano concretamente sulla possibilità degli altri proprietari di utilizzare il cortile. Il giudice ha quindi riconosciuto una molestia possessoria, prevista dall’articolo 1170 del Codice civile. Si tratta di un’interferenza che rende più difficile o disagevole l’esercizio del possesso di un bene, anche quando non impedisce completamente di accedervi.

La decisione richiama un precedente della Corte di Cassazione, la sentenza n. 14353 del 2000, secondo cui il diritto di ogni condomino di utilizzare le parti comuni incontra un limite nel diritto degli altri di fare altrettanto.

Il tribunale ha dunque ordinato al proprietario di tenere i cani al guinzaglio nelle aree comuni e raccogliere immediatamente le deiezioni. Ha inoltre vietato di parcheggiare veicoli o depositare oggetti nel vicolo in modo da ostacolare il passaggio pedonale.

Cani in condominio: cosa prevedono le regole

La decisione non significa che i cani non possano frequentare i cortili condominiali. L’articolo 1138 del Codice civile stabilisce che i regolamenti condominiali non possono vietare di possedere animali domestici, ferma restando la questione dei regolamenti contrattuali.

La normativa nazionale prevede l’utilizzo di un guinzaglio lungo al massimo 1,50 metri nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatta eccezione per le aree destinate ai cani. Per la museruola, invece, è previsto l’obbligo di averla con sé e di applicarla in caso di potenziale pericolo o su richiesta delle autorità competenti.