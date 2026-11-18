La Corte d'Assise ha confermato la responsabilità penale della coppia per aver scelto terapie alternative con il metodo Hamer a base di antinfiammatori, impacchi di argilla e contatti con la natura

Due anni di reclusione ciascuno, con pena sospesa, per non aver sottoposto il figlio alle cure oncologiche necessarie a salvarlo o ad allungargli la vita. È la sentenza di primo grado pronunciata oggi, mercoledì 18 novembre, dalla Corte d’Assise di Vicenza nei confronti di Martina Binotto e Luigi Gianello, riconosciuti colpevoli di omicidio colposo per la morte del figlio 14enne Francesco, deceduto nel gennaio 2024 a causa di un osteosarcoma al femore. Il verdetto ridimensiona l’originaria accusa di omicidio volontario, ma conferma la responsabilità penale dei genitori per aver scelto terapie alternative al posto dei protocolli ospedalieri.

Perché Francesco non è stato subito sottoposto alla chemioterapia

A marzo 2023, Francesco aveva scoperto di avere un tumore osseo maligno. Dopo una prima diagnosi e la programmazione di una biopsia ossea all’Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna, Gianello e Binotto avevano firmato le dimissioni volontarie del figlio, bloccando l’iter diagnostico e terapeutico. La coppia aveva poi deciso di affidarsi a un medico padovano, il dottore Matteo Penzo, iscritto all’ordine ora sospeso per provvedimento disciplinare fino ai primi mesi del 2027, per far seguire al figlio una «nuova medicina germanica», il metodo Hamer, ovvero una terapia alternativa senza fondamento scientifico.

I peggioramenti della condizione del 14enne

Al posto della chemioterapia, Francesco era stato trattato con antinfiammatori, impacchi di argilla e momenti immersi nella natura. Le sue condizioni, però, erano peggiorate in poco tempo, tant’è che a fine aprile il cancro aveva iniziato a sviluppare metastasi ai polmoni e il ragazzo era stato ricoverato d’urgenza all’ospedale di Perugia. Solo dopo molti mesi è stato dato l’avvio alla chemioterapia all’ospedale San Bortolo di Vicenza, ma la condizione del 14enne era ormai troppo grave. Francesco è poi morto nel gennaio 2024.

Cos’hanno detto le parti del processo

Stando alla perizia medica, il ragazzo avrebbe potuto salvarsi se fosse stato curato fin da subito nel modo corretto. L’accusa, infatti, contesta quei 45 giorni di ritardo nell’avvio della chemioterapia che avrebbero compromesso la situazione del ragazzo. Al contrario, secondo i legali della difesa, Lino e Jacopo Roetta, la coppia non avrebbe avuto nessuna colpa per la morte del figlio. Per questo gli avvocati avevano chiesto l’assoluzione piena.

Cos’ha stabilito la Corte d’Assise di Vicenza

La Procura di Vicenza aveva inizialmente chiesto 14 anni di carcere per omicidio volontario ai genitori. Il pubblico ministero Paolo Fietta nella requisitoria ha sottolineato che la causa primaria della morte del 14enne fosse stato il tumore, ma ha riconosciuto la responsabilità penale della coppia, consapevole del pericolo che stava vivendo il ragazzo. Con la sentenza di primo grado, la Corte d’Assise ha riqualificato il reato in omicidio colposo, richiesto dalla difesa durante l’udienza preliminare, condannando Gianello e Binotto in primo grado a 2 anni di reclusione ciascuno. La derubricazione del reato consente agli imputati di accedere al rito alternativo dell’abbreviato, ottenendo lo sconto di un terzo della pena.