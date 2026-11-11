Francesco morto di tumore col metodo Hamer, il caso dei genitori e le cure in ritardo: chiesti 14 anni di carcere

Francesco aveva un osteosarcoma al femore. I genitori rinunciarono alla biopsia e si affidarono alle "cure" alternative. Secondo i periti, il ragazzo avrebbe avuto concrete possibilità di sopravvivere se fosse stato curato tempestivamente

Quattordici anni di carcere a testa. È la condanna chiesta dal pubblico ministero Paolo Fietta per Luigi Gianello e Martina Binotto, i genitori di Francesco, morto di tumore a 14 anni nel gennaio 2024. La coppia, residente a Costabissara, in provincia di Vicenza, è accusata di omicidio volontario con dolo eventuale. Secondo la Procura, avrebbe ritardato le cure oncologiche del figlio, affidandosi al cosiddetto metodo Hamer, una pratica priva di fondamento scientifico. La richiesta è arrivata oggi, mercoledì 11 novembre, al termine della requisitoria davanti alla Corte d’Assise di Vicenza. Secondo una perizia disposta dai giudici, Francesco avrebbe avuto concrete possibilità di sopravvivere se fosse stato sottoposto tempestivamente alla chemioterapia e agli interventi chirurgici previsti dai protocolli medici.

La diagnosi di tumore e la rinuncia alle cure

Nel dicembre 2022, Francesco, allora appena dodicenne, inizia ad avvertire forti dolori a una gamba. Dopo una risonanza magnetica, i genitori lo portano all’Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna. Gli accertamenti fanno emergere un osteosarcoma al femore, un tumore maligno delle ossa. I medici programmano una biopsia per approfondire la diagnosi e avviare le cure, ma la famiglia decide di non procedere e portano via il figlio dall’ospedale, contro il parere dei sanitari. A convincerli sarebbe stato Matteo Penzo, un medico padovano, già anestesista, al quale la coppia si era rivolta per un consulto. Secondo quanto raccontato dagli stessi genitori, Penzo li avrebbe messi in guardia dai rischi della biopsia, sostenendo che avrebbe potuto favorire la diffusione della malattia. Al posto delle terapie oncologiche avrebbe suggerito impacchi di argilla e antinfiammatori.

Che cos’è il metodo Hamer e le “cure” alternative

Penzo, secondo la ricostruzione della vicenda, seguiva le teorie del medico tedesco Ryke Geerd Hamer, fondatore della cosiddetta Nuova medicina germanica. Secondo questa dottrina, i tumori sarebbero causati da conflitti psicologici irrisolti e potrebbero guarire superandoli, senza ricorrere alle terapie oncologiche. Un metodo di cui l’Istituto Superiore di Sanità ha più volte evidenziato l’assenza di prove scientifiche.

La famiglia si affida così alle cure alternative. Francesco viene portato anche in un centro in Val di Brucia, in Toscana, dove vengono proposti percorsi di benessere fisico e psicologico legati alle teorie di Hamer. Massaggi, esercizi e attività all’aperto prendono il posto del percorso oncologico inizialmente indicato dai medici. Nel frattempo, però, le sue condizioni peggiorano.

Il peggioramento e la morte a 14 anni

Il 25 aprile 2023, poco più di un mese dopo la rinuncia alla biopsia, Francesco viene portato al pronto soccorso di Perugia. Ha problemi agli arti e alla vista. I medici riscontrano una situazione ormai molto più grave rispetto a quella emersa a Bologna. Il tumore è progredito e successivamente vengono accertate anche metastasi polmonari.

Il ragazzo viene sottoposto alla biopsia e inizia la chemioterapia, ma i trattamenti non riescono a fermare la malattia. Nell’ottobre 2023 torna a Vicenza per proseguire con le cure palliative. Muore nel gennaio 2024, a 14 anni. La sua vicenda era già stata segnalata ai servizi sociali quando le condizioni di salute erano diventate critiche. La Procura avvia gli accertamenti sulle scelte terapeutiche della famiglia e sulle possibili responsabilità dei genitori.

La perizia: «Con le cure avrebbe potuto salvarsi»

È proprio il ritardo nell’avvio delle terapie il punto centrale del processo. Nel settembre 2026 i periti nominati dalla Corte d’Assise, il medico legale Antonello Cirnelli e l’oncologa pediatrica Franca Fagioli, depositano una relazione secondo cui Francesco sarebbe potuto sopravvivere se fossero stati rispettati i protocolli chemioterapici e chirurgici. Durante un’udienza, Fagioli ha spiegato che, sulla base della letteratura scientifica, le probabilità di sopravvivenza a cinque anni del ragazzo sarebbero state inizialmente del 74,8 per cento, per scendere al 45 per cento dopo il ritardo nell’avvio delle cure. A marzo il tumore risultava ancora operabile, mentre alla fine di aprile la situazione era profondamente cambiata.

La difesa dei genitori: «Il ritardo non ha inciso sulla sopravvivenza»

Una ricostruzione contestata dalla difesa. Secondo i consulenti dei genitori, Daniele Rodriguez e Davide Pastorelli, anche un intervento tempestivo non avrebbe modificato l’esito della malattia. Gli avvocati Lino e Jacopo Roetta sostengono quindi che il ritardo nelle cure non sia stato determinante per la morte di Francesco.

Durante il processo, Martina Binotto ha ripercorso anche la decisione di abbandonare l’Istituto Rizzoli. La donna ha raccontato che inizialmente aveva autorizzato la biopsia, ma di aver cambiato idea dopo le rassicurazioni del medico Penzo. «Ci ha convinti che sarebbe guarito», ha dichiarato in aula. Alla domanda se oggi rifarebbe le stesse scelte, ha risposto: «Andrei subito a Perugia e non seguirei più Penzo».