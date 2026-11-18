Si chiamava “Iciap”, era un’imposta sulle attività produttive e venne abolita nel 1998. Ora è arrivata a un ex assicuratore di Sulmona, in Abruzzo

«In questo mondo nulla è certo, tranne la morte e le tasse» diceva Benjamin Franklin in una lettera al fisico francese Jean-Baptiste Le Roy, commentando l’entrata in vigore della Costituzione americana nel 1789. E a duecento anni di distanza è ancora così. Il Comune di Sulmona, un paese in provincia dell’Aquila in Abruzzo, ha chiesto a un ultraottantenne ex assicuratore di pagare 3.170 euro per una tassa relativa al 1996 e al 1997. Si chiamava “Iciap”, era un’imposta sulle attività produttive e venne abolita nel 1998. Un addio che sembrava definitivo, almeno fino a quando quelle cartelle esattoriali non hanno deciso di viaggiare nel tempo per raggiungere lo sfortunato pensionato. Il caso è ricostruito oggi sul Fatto Quotidiano.

Cos’è successo alle cartelle

Le cartelle, notificate soltanto il mese scorso, riguardano somme iscritte a ruolo nel 2004, ben oltre i tempi della prescrizione che per i tribunali ordinari è di cinque anni. Da allora, secondo quanto denunciato dall’interessato, non gli è arrivata nessuna comunicazione che possa giustificare una pretesa economica avanzata con un ritardo tanto clamoroso. Era il 1996: c’erano ancora le lire, Romano Prodi era a Palazzo Chigi e gli smartphone apparivano solo nei romanzi di fantascienza. Trent’anni dopo, il Comune di Sulmona sembra essersi ricordato di un vecchio conto rimasto in sospeso e ha deciso di presentarlo, con tanto di interessi.

La battaglia legale

Assistito nella contestazione, l’anziano ha presentato ricorso alla Corte di Giustizia tributaria chiedendo l’annullamento delle cartelle, il riconoscimento della loro illegittimità e la condanna del Comune al pagamento delle spese processuali. Al centro della battaglia legale c’è soprattutto la prescrizione. Nel ricorso vengono inoltre richiamati i termini di decadenza previsti per gli accertamenti relativi all’imposta: tre anni in caso di dichiarazione infedele o incompleta, quattro in caso di omessa dichiarazione.