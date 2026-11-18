Il nuovo album si intitola Un tripudio di pelle e di baci e sarà suonato live in due importanti appuntamenti a Roma (l'8 febbraio, Auditorium Conciliazione) e Milano (10 febbraio, Teatro Arcimboldi)

Il ritorno di Margherita Vicario alla musica non è affatto banale. Non solo perché parliamo di una delle artiste più strutturate dell’ultima infornata del circuito cosiddetto “indie”, ma perché il suo esordio alla regia, Gloria!, acclamato da pubblico e critica, grazie al quale ha vinto tre David di Donatello, l’ha definitivamente certificata tra le artiste più interessanti del circuito culturale italiano. Il nuovo album si intitola Un tripudio di pelle e di baci, contiene tredici brani nei quali la cantautrice romana, forte di una spudorata onestà, esplora diversi ambient musicali per un’opera che alla fine risulta assai dinamica e potente. L’album sarà suonato live in due importanti appuntamenti a Roma (l’8 febbraio, Auditorium Conciliazione) e Milano (10 febbraio, Teatro Arcimboldi).

Un disco estremamente dinamico, lo volevi così?

«Sì, lo volevo come una stella a 12 punte, poi sono diventate 13 perché mi sono fissata che dovevano essere 13 tracce, perché il 13 è il numero della morte, della rinascita, poi è il mio numero, sono nata il 13. Anche i miei dischi precedenti erano così, è una cosa che mi piace, credo che sia un’eredità del mio diploma da attrice teatrale scegliere un vestito diverso ogni volta per un racconto».

A proposito del tuo diploma di attrice, quanto ti aiuta quel bagaglio nella musica? Ascoltando il disco si direbbe tanto, l’interpretazione, come sempre nei tuoi pezzi, è un elemento centrale…

«Sì, sì, sempre, comunque lo strumento che uso è la voce, a prescindere dal vestito. Infatti il giorno che si registrano le voci sono in ansia, perché la canzone live verrà sempre bene, nel qui e ora del concerto quello che devi dire è impossibile dirlo male. Sul disco c’è sempre questa preoccupazione di trovare la voce giusta, che poi è anche uno strumento difficile e non è neanche il mio punto forte, nonostante invece su alcuni pezzi abbia tirato fuori un bel vocione. Interpretare quello che c’è da dire su un disco è fondamentale, perché poi quello rimane battezzato per sempre. Infatti a me piacerebbe fare prima tre anni di live e poi registrare, ma non si può fare».

Ti è mancato il mondo della musica?

«Mi sono concentrata su altro, si, ma anche nell’altro c’era una densità musicale importante, quindi non mi è mancato. Mi è mancata un po’ la mia espressione corporea, cioè io ora sono in fibrillazione per i concerti, è anche il motivo per cui ho scritto il disco, serve per avere il repertorio per i concerti. In realtà l’esperienza del film ha alzato ancora di più l’asticella della mia autonomia creativa, perché il film è stata un’esperienza molto gratificante e anche totalmente libera, quindi poi quando sono tornata a un disco nuovo mi sono detta: “Sai che c’è? Fare esattamente come vuoi pagherà sempre”, nonostante ovviamente sia un mercato difficile, diverso dal cinema d’autore o pop».

Il disco ha un’impostazione, sia musicale che concettuale, molto precisa…

«Volevo che suonasse così, anche se io non arrivo mai in studio con le canzoni finite, arrivo con delle idee. Che cosa volesse raccontare esattamente l’ho capito solo facendolo, perché i testi io li scrivo spesso a canzone già imbastita, diciamo che mi sono resa conto piano piano che parlavano un po’ tutti della stessa cosa, che quindi c’era un tema principale, così nel disporre la scaletta ho detto: “Be, il centro dell’album è una crisi che rompe tutto e poi si ricomincia”. Però per la prima volta non mi sono messa lì a scrivere le canzoni pensando: “Devo, perché deve essere pronto entro marzo”, ho fatto un po’ una mossa da gran privilegiata, ho scritto canzoni a volte in 20 minuti, la mattina mi svegliavo e dicevo: “Mi sa che stanotte, mentre dormivo, sul cellulare ho scritto esattamente quello che è giusto dire”, ma senza pensarci, molte volte tra il sonno e la veglia, quindi è un disco molto viscerale e molto profondo, perché ci ho messo un po’ poco cervello, ci ho messo molta pancia. Infatti nel disco c’è quest’immagine di un neonato perché il neonato non si mette lì a pensare cosa dirti, eppure te lo dice abbastanza chiaramente, lo dice piangendo, lo dice ridendo, però comunque lo capisci, non è che si mette lì a decidere le parole».

Queste canzoni ti sono servite un po’ come esorcismo per certe cose che hai evidentemente vissuto con grande passione in prima persona?

«Eh beh sì, ma mi sono servite anche per dire a delle persone vere, in carne e ossa, cose che poi nella vita di tutti i giorni è molto più difficile dire, proprio perché ci mettiamo lì a organizzare i pensieri. Per me che le canzoni siano di tutti, va bene, però sono principalmente mie e delle persone che amo, per cui soffro, che ho amato…e la cosa bella del mio lavoro è che poi possono diventare teatro, cioè se una cosa magari era anche un po’ meno di così, tu puoi ingigantirla, tirare l’arco per farla esplodere. Poi, la musica serve anche a creare delle iperbole, a esagerare, a strapparsi le vesti o a divertirsi come dei cinghiali, a ballare, a ridere».

E a queste persone gliele farai ascoltare prima o ti godrai la reazione a disco fuori?

«Guarda, le canzoni sono di tutti, quindi vedrò. Sono cose molto incandescenti, ma sicuramente le canzoni le esorcizzano. Anzi, più che le esorcizzano, le rendono opere d’arte».

In cosa ti senti maturata come artista in questi cinque anni?

«Il lavoro così accurato, nel dettaglio, sul film mi ha fatta sentire un pochino più sicura delle mie idee. Non sicura perché chissà cosa devo dimostrare, è una cosa molto tra me e me. L’introduzione dell’album dice chiaramente: “è un tripudio di intenti”, devo un po’ iniziare a pensare a quello che piace a me, non a quello che piace agli altri».

E invece c’è qualcosa in cui ti ritrovi totalmente te stessa?

«In ogni canzone che scrivo c’è sempre una parte molto ironica e tantissima autocritica. Lo sguardo è sempre rivolto verso i miei comportamenti, come sto al mondo, ed è una cosa che ritrovo in questo disco. Chi mi conosce e gli piace la musica che faccio credo che invece godrà di questa apertura totale su chi sono, non più dove viviamo o cosa fanno gli altri, ma cosa possiamo fare noi nel mondo in cui viviamo».

Uno dei elementi che ho trovato particolarmente vincenti di questo disco è la spudorata onestà…

«Con lo scudo dell’ironia si può dire di tutto, no?»

Certo, ma è qualcosa che tu decidi consapevolmente di mettere al centro nel momento in cui scrivi? Ti dici proprio: “Ok Margherita, devi essere più onesta possibile”?

«Per me non ha senso fare musica se non è qualcosa di autentico e un po’ mi nausea la musica fatta perché bisogna fare canzoni. Così come quando vado al cinema, voglio uscire commossa».

Cosa ne pensi dell’onestà nel pop italiano di oggi?

«Ne vedo un po’ pochina. Per me invece non è una necessità, è più che altro un’esigenza, cioè non mi viene diversamente. Poi io non ho nulla da perdere, potrei fare anche l’attrice, potrei dire “Basta musica, mi concentro sulla regia e scrivo un altro film”. Invece io voglio fare musica perché per me la musica è vitale, ma deve essere onesta, altrimenti posso andare a fare l’attrice, un lavoro che mi permette di essere onesta ma parlando per qualcun altro. Preferisco sembrare naif e anche poco poetica, quindi meno costruita dialetticamente, però almeno onesta. A me viene proprio così, non è che mi ci metto».

Ogni anno si parla di Margherita Vicario a Sanremo, ma alla fine al Festival non ci sei mai andata…

«Sì, io ci penso sempre, però si vede che non è ancora mai arrivato il momento giusto. Sto veramente ottenendo tantissime cose molto belle, Sanremo o non Sanremo stanno succedendo comunque, ora farò questi due teatri pazzeschi senza mai essere andata a Sanremo, senza mai essere andata a X Factor, a me va bene anche così».

Tra l’altro nel disco ci sono almeno un paio di pezzi che sarebbero stati perfetti per l’occasione…

«Certo, c’erano dei pezzi adatti, così come anche nei miei dischi vecchi c’erano dei pezzi adatti. Ma che ci vuoi fare? Tra l’altro su quel palco io ci saprei pure stare abbastanza dignitosamente, perché è proprio il mio sport preferito, però è così».

Quindi c’è una canzone che quest’anno hai mandato e che sai già che non è piaciuta De Martino?

«No, no, gli sono piaciute le canzoni, però io volevo uscire col disco, quindi l’avrei tenuta fuori solo per una certezza».

Stai diventando l’artista che volevi diventare?

«Sì, assolutamente, sì, tantissimo. Oddio, non è che c’avevo proprio in mente come sarei diventata, però già solo di poter fare dei concerti a teatro, fare il mio tour e poi l’idea anche solo di poter ripensare a un secondo film o un primo film musicale…beh, più di così».