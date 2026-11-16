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L’ambasciatore britannico sul balcone di Ruben e la gaffe sul black pudding: «Ma è sangue di maiale!» La reazione dello chef ebreo – Il video

16 Novembre 2026 - 21:22 Francesca Milano
L'ambasciatore Stephen Hickey si è presentato dal cuoco romano per preparare una tradizionale colazione inglese. Ma quando il diplomatico ha reclamato un ingrediente mancante, Ruben Bondì è rimasto spiazzato: si tratta di un alimento vietato dalla cucina kosher
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Una colazione inglese preparata sul balcone di casa, un ambasciatore con l’ombrello della Union Jack e una piccola gaffe gastronomica. È il contenuto dell’ultimo video pubblicato su Instagram da Ruben Bondì, lo chef romano diventato famoso sui social grazie alle sue ricette preparate proprio sul balcone. Questa volta a fargli visita è Stephen Hickey, ambasciatore britannico in Italia, che chiede una tradizionale English breakfast. Ma quando arriva il momento dell’assaggio, il diplomatico si accorge che manca qualcosa: il black pudding. Peccato che chef Ruben sia ebreo e che la specialità britannica contenga sangue di maiale.

«Manca il black pudding»: la reazione di Ruben

Nel video, pubblicato lunedì 16 novembre, lo chef e l’ambasciatore preparano insieme una ricca colazione inglese, con uova, salsicce, funghi, pomodori, fagioli, patate e pane tostato. Hickey partecipa alla preparazione, mentre i due chiacchierano delle differenze tra la cucina italiana e quella britannica.

Al momento di assaggiare il piatto, però, l’ambasciatore fa un’osservazione: «È buono, ma manca qualcosa». E alla domanda dello chef su cosa sia l’ingrediente mancante, risponde: «Il black pudding». Ruben, incuriosito, chiede di che cosa si tratti. «Sangue di maiale mescolato con cereali», spiega Hickey. A quel punto lo chef alza le mani e, visibilmente divertito, esclama: «Questo è troppo!».

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Dalla cucina kosher al ketchup sulla pasta

La richiesta è particolarmente singolare perché Bondì è ebreo e ha più volte raccontato il proprio legame con la tradizione gastronomica giudaico-romanesca e con le regole della cucina kosher, che vietano il consumo sia del sangue sia della carne di maiale. Il black pudding, una sorta di sanguinaccio molto diffuso nel Regno Unito e in Irlanda, è quindi lontano dalle sue abitudini alimentari.

Ma quello sul black pudding non è l’unico piccolo scontro gastronomico tra i due: durante la preparazione, l’ambasciatore ammette candidamente di apprezzare il ketchup sulla pasta, provocando un’altra reazione incredula dello chef romano.

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