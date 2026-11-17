Nell'intervista a Vanity Fair, l'influencer ripercorre gli anni più difficili della sua vita: la fine del matrimonio, i retroscena sul video di scuse per il pandoro gate, il rapporto con l'ex manager Fabio Maria Damato e la nuova relazione con José Hernández

Il tradimento di Fedez, il pandoro gate, la depressione: Chiara Ferragni decide di raccontare la sua versione della storia, e lo fa in una intervista a Vanity Fair e in un documentario che arriverà a breve su Netflix. «Lui aveva tanti difetti», dice dell’ex marito Federico; «sentivo che non dovevo farlo», dice sul famoso video con la tuta grigia e senza trucco, scaricando la colpa su una collaboratrice di Fedez, su di lui e su un consulente di gestione delle crisi; «ci sono state mattine in cui non riuscivo ad alzarmi», dice raccontando dei mesi successivi al caso del pandoro. E poi ancora: il pentimento sulla sovraesposizione mediatica dei figli, il famoso coprispalle con la scritta «Pensati libera» a Sanremo che era «un augurio per me», e il primo bacio con José Hernández a capodanno. «Dall’Olimpo della fama agli inferi», sintetizza il direttore di Vanity Simone Marchetti, che firma l’intervista in edicola il 18 novembre.

La parabola della storia con Fedez

Ripercorrendo la relazione con l’ex marito, Ferragni racconta che nei giorni prima della proposta di matrimonio sul palco dell’Arena di Verona «avevamo fatto litigate disumane. Io volevo che quel rapporto funzionasse, ma dentro di me sapevo che era solo un mio desiderio». Poi però i due si sposano davvero, nonostante i litigi, le incomprensioni e le differenze. I due diventano ufficialmente i Ferragnez, e di quel periodo sappiamo praticamente tutto. Quello che Chiara Ferragni aggiunge è qualche dettaglio sulla fine della storia: il 19 dicembre 2024, un anno dopo il caso Pandoro, Fedez le racconta il tradimento con Angelica Montini. «L’ultima volta che l’avevo vista era un mese prima del mio matrimonio. Scoprire che c’era una relazione con lei è stato scioccante». E ancora più difficile è stato dover spiegare la separazione ai figli Leone e Vittoria. «Non potergli dire tutta la verità è stata dura, anche perché non voglio raccontare loro bugie. All’inizio hanno sofferto molto. Oggi va molto meglio».

È dai suoi bambini che Ferragni ha scoperto che Fedez stava per diventare di nuovo padre: «Un giorno sono venuti a casa e mi hanno detto: “Ah, mamma, prendiamo un cane nuovo con papà e avremo un fratellino”. Io dico: “Ma no, in che senso?”. E mi raccontano che Giulia (Honegger, ndr), l’attuale compagna di Federico, avrebbe avuto un bambino. Io l’ho scoperto così. E va bene comunque: la cosa importante è che loro ne fossero entusiasti».

Dalla fine della storia con Tronchetti Provera al nuovo amore José

Dopo la fine del matrimonio, Chiara Ferragni ha avuto una storia con Giovanni Tronchetti Provera. Oggi ricorda quel periodo come «buio»: «In quella relazione mi sentivo non solo giudicata, capivo che lasciavo agli altri il diritto di essere trattata da meno. Ed è una cosa che odio». Poi però è arrivato l’attuale compagno José Hernández, conosciuto durante un viaggio organizzato dalla sorella Valentina. I due si incontrano per la prima volta nella hall dell’albergo: «Lo vedo noto la sua solarità. Andiamo su un’isoletta e al ritorno, su una piccola imbarcazione col mare grosso, lui mi stringe a sé. Un gesto molto carino. Ha fatto capodanno coi suoi genitori e poi è tornato con noi».

La rottura con il manager Damato

Nella vita di Chiara Ferragni, però, c’è stato un altro uomo importante: Fabio Maria Damato. Anche in questo racconto subentra il senno di poi: «Con Fabio abbiamo raggiunto traguardi incredibili, non c’è dubbio. Ma c’erano cose che non dovevo accettare». Il riferimento è non solo al pandoro gate ma anche ai modi in cui il manager trattava alcuni clienti e alla «tattica» che lui usava con lei: «Mi faceva sentire speciale. E chi ti fa sentire così speciale spesso ti sta fregando».