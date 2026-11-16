La serie, molto attesa, è in uscita il 25 dicembre. Ma c'è già disappunto in rete

La nuova serie HBO tratta da Harry Potter continua a navigare in acque agitate. Già al centro di accese discussioni — tra chi si interroga sull’utilità di un nuovo adattamento e chi teme che seguirlo possa tradursi in un supporto alle posizioni anti-trans dell’autrice J.K. Rowling — la produzione era finita nel mirino dei fan lo scorso marzo, quando il primo trailer era stato stroncato per un’evidente «mancanza di magia». Ora il colosso ha rilasciato la scena del banchetto a Hogwarts e il confronto con la pellicola diventa inevitabile.

Harry Potter 2001 vs 2026 pic.twitter.com/oQmcPr0LF9 — EvanAC (@EvanAboutCinema) November 15, 2026

Gli studenti di Hogwarts si trovano riuniti nella Sala Grande durante il solenne ingresso del professor Silente, interpretato da John Lithgow. Pensata per riaccendere l’entusiasmo del pubblico, la clip si è invece rivelata un clamoroso boomerang, scatenando una bocciatura pressoché unanime sui social.

Dopo questa scena, le mie speranze vanno scemando. Qual è il senso di fare riferimento a james adesso? Sui colori ormai ho perso le speranze.. — RosyBlo' (@RosinaBlo) November 15, 2026

Tanti i commenti duri, il filmato viene bollato come «spazzatura assoluta che non dovrebbe esistere», mentre c’è chi confessa: «Harry sembra fatto con l’IA». Nel mirino finisce anche la fotografia, con utenti che si chiedono «Perché è girata come una scenetta del SNL?». Mentre altri stroncano i dettagli: «Due panini cadono quando il vassoio viene estratto sul tavolo, e nel piano successivo riappaiono nel piatto. E già iniziamo con gli errori di continuità».

looks cheaper than a Ryanair flight https://t.co/qklgKsImYI — Ryanair (@Ryanair) November 16, 2026