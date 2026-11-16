De Martino: «Se Sanremo va male sarà colpa mia, ma non ho nulla da perdere»

Il direttore artistico e conduttore della 77esima edizione svela una kermesse «punk», ma con la sigla firmata da Pippo Caruso. I brani dei big 24: «Negli ultimi giorni arrivano tanti pezzi inaspettati. Fino a un mese fa non capivo perché Carlo Conti diceva che certe scelte non ti fanno dormire, ora sì»

Ospite sul palco della Milano Music Week, il direttore artistico e conduttore Stefano De Martino ha svelato i retroscena e la visione creativa dietro la prossima edizione del Festival di Sanremo, affrontando con ironia e determinazione il peso dell’incarico. «Se il Festival va bene è merito di tutti, se va male è colpa mia, quindi va bene che mi prenda delle responsabilità. Non ho paura perché non ho nulla da perdere, sono abbastanza giovane per imparare un altro mestiere», ha scherzato.

De Martino e l’ascolto di mille canzoni

Sul fronte della selezione musicale, il lavoro è entrato nel vivo con numeri imponenti, ma l’obiettivo resta quello di contenere la durata delle serate riducendo il cast in gara rispetto agli ultimi anni. «Ho ascoltato circa mille canzoni, la difficoltà è sui big quando le cose belle sono tante», ha spiegato De Martino, confermando che i brani in competizione saranno 24: «La linea è andare a letto prima, tornare a un numero esclusivo, come nella Formula 1, sono molto affezionato a questo numero, per fare bene una cosa devi stare dentro un perimetro». Un perimetro che però continua a essere messo alla prova dalle proposte dell’ultimo minuto: «Negli ultimi giorni arrivano tanti pezzi inaspettati. Fino a un mese fa non capivo perché Carlo Conti diceva che certe scelte non ti fanno dormire, ora sì».

Sigla di Sanremo 2027 firmata da Pippo Caruso

La linea editoriale della kermesse punterà forte sulla contemporaneità senza rinunciare ai punti fermi della tradizione televisiva, come il ritorno della storica sigla firmata da Pippo Caruso. «I vecchi vogliono vedere i giovani, vogliono vedere cosa succede non cosa è successo. Puntare sui giovani non vuol dire acchiappare il pubblico dei giovani ma fare qualcosa di contemporaneo, che piaccia a tutti. Poi la cosa rassicurante la si trova anche nella tradizione di fermarsi una settimana a febbraio», ha sottolineato il direttore artistico, aggiungendo: «Però abbiamo fatto qualcosa che scava nella memoria di tutti e la sigla sarà quella di Pippo Caruso».

Un festival «punk»

A livello estetico e concettuale, l’intera manifestazione – le cui grafiche saranno realizzate a mano dall’artista Marcello Maloberti – ruoterà attorno al numero dell’edizione, trasformando l’evento in un vero e proprio progetto d’autore. «Questo è un festival punk, almeno nell’attitudine», ha dichiarato De Martino descrivendo il suo approccio proattivo alla costruzione del cast: «Il festival si può costruire in attesa, come la pesca, o attaccando, costruendo il roaster che ti immagini. Io sono partito dal titolo, ho trattato il festival come un’opera. Ho messo l’accento sull’edizione, siamo alla 77esima e perciò l’abbiamo intitolato Sanremo 77».

Proprio il richiamo al 1977 fa da filo conduttore all’identità musicale del progetto, unendo universi sonori solo in apparenza distanti. Quella cifra è diventata infatti la «guida per tutto il resto, che è stato» un anno spartiacque, «un anno incredibile per la musica, il 20 ottobre esplode il punk con i Sex Pistols ed esce Staying Alive dei Bee Gees, punk e disco che sembrano opposti e parlano invece la stessa lingua».