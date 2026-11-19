Le raffiche raggiunsero i 130 chilometri orari, inclinando il veliero di 90 gradi in meno di 15 secondi. Le previsioni non avevano segnalato un pericolo simile. Le nuove conclusioni arrivano a pochi giorni dalle anticipazioni della perizia italiana, che punta sugli errori dei marittimi

Il Bayesian era vulnerabile ai forti venti, ma l’equipaggio non lo sapeva. La stabilità dello yacht non era mai stata valutata mentre si trovava all’àncora, con le vele ammainate e la deriva mobile sollevata. Lo dice la Marine Accident Investigation Branch, l’organismo investigativo britannico per gli incidenti marittimi, in un rapporto pubblicato oggi, 19 novembre, sul naufragio del veliero affondato in Sicilia nell’agosto 2024. Quella notte bastarono meno di 15 secondi perché una raffica di vento lo inclinasse di 90 gradi. Nell’affondamento morirono sette persone, tra cui il magnate britannico Mike Lynch e la figlia diciottenne Hannah. Le conclusioni britanniche sono lontane dalla perizia italiana che sospettava un errore umano.

Il rapporto britannico: la vulnerabilità del Bayesan e i venti non previsti

L’imbarcazione, lunga 56 metri, è stata colpita da raffiche di vento fino a 130 chilometri orari, probabilmente provocate da un downburst, una violenta corrente d’aria che scende da un temporale e si propaga sulla superficie del mare. Le previsioni annunciavano precipitazioni, ma era segnalato il pericolo di venti così intensi.

Il Bayesian si trovava all’àncora, con le vele ammainate e la deriva mobile sollevata, una struttura che si estende sotto lo scafo e contribuisce alla stabilità dell’imbarcazione. Secondo gli investigatori britannici, lo yacht era particolarmente a rischio in quelle condizioni. Il rischio di essere rovesciato dalle raffiche dipendeva anche dal carico a bordo e dalla direzione del vento, ma non era stato individuato nelle valutazioni sulla stabilità fornite all’equipaggio, che dunque non ne era a conoscenza.

Gli ultimi minuti del Bayesan

Alle 3.55 del 19 agosto 2020, il personale di bordo e gli ospiti vengono sorpresi dalle prime raffiche, che raggiungono i 30 nodi. Due minuti dopo, il Bayesian comincia a inclinarsi a dritta e a trascinare l’àncora. Il comandante viene svegliato e l’equipaggio si prepara a eseguire una manovra per rivolgere la prua verso il vento. Ma alle 4.06, lo yacht si inclina di 90 gradi in meno di 15 secondi. I mobili e gli oggetti vengono scaraventati da una parte all’altra, i generatori si spengono e si accendono le luci di emergenza. L’acqua comincia a invadere gli ambienti interni. Secondo gli investigatori britannici, prima della violenta inclinazione non c’erano segni di allagamento a bordo.

Una coppia riesce a uscire dalla cabina utilizzando i cassetti come scala improvvisata. I passeggeri che riescono a raggiungere il ponte superiore vengono invitati ad allontanarsi a nuoto. Nessuna delle zattere di salvataggio si apre automaticamente: un membro dell’equipaggio riesce a liberarne una, sulla quale trovano rifugio i sopravvissuti, poi soccorsi dallo yacht Sir Robert Baden-Powell. Di sette persone, invece, il bilancio delle vittime: oltre a Lynch ono morti anche sua figlia 17enne Hannah, il cuoco di bordo Recaldo Thomas, i coniugi Jonathan e Judy Bloomer, Chris e Neda Morvillo.

Le conclusioni dei periti italiani

Diverse le conclusioni a cui sarebbero arrivati i consulenti della Procura di Termini Imerese. Secondo le anticipazioni della perizia, il Bayesian non presentava difetti di progettazione e il naufragio sarebbe stato causato da una serie di errori dell’equipaggio. Tra questi, il mancato abbassamento della deriva mobile, che avrebbe ridotto la stabilità del veliero, e la sottovalutazione del peggioramento meteorologico. Per i consulenti italiani, la tempesta non sarebbe stata così violenta da rendere inevitabile l’affondamento. Nell’inchiesta sono indagati il comandante James Cutfield, l’ufficiale di macchina Tim Parker Eaton e il marinaio di guardia Matthew Griffiths. La consulenza definitiva è attesa entro la fine di novembre.