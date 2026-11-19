Le esperienze giovanili in teatro, con opere rappresentate anche da Gigi Proietti. E poi la lunga carriera televisiva tra Rai, Telemontecarlo e La7. I romanzi e i saggi di uno degli autori più ascoltati degli ultimi decenni

È morto Corrado Augias, giornalista, scrittore, conduttore e autore televisivo. Ne dà notizia Repubblica.it. Nato a Roma il 26 gennaio 1935, aveva 91 anni. È diventato popolare con i programmi che ha ideato e condotto in televisione come i grandi successi Rai Telefono giallo dal 1987 al 1993, dedicato a casi di cronaca nera e vicende giudiziarie irrisolte e Babele, programma rivoluzionario nel 1990, dedicato interamente ai libri e agli scrittori.

L’infanzia in Libia

Il padre Carlo era ufficiale della Regia Aeronautica che prestò servizio in Libia. La madre era figlia di una donna ebrea convertita al cattolicesimo- Augias fin da giovane ha mostrato il suo interesse per il giornalismo culturale e il teatro. Negli anni Sessanta ha partecipato al movimento dell’avanguardia teatrale romana, ha collaborato con il Teatro dei 101 e scritto opere rappresentate anche da Gigi Proietti come ‘Direzione Memorie’. La sua esistenza, dall’infanzia trascorsa in Libia al seguito del padre, al ritorno a Roma, fino alla formazione e le esperienze professionali sono ricostruite in uno dei libri più personali di Augias ‘La vita s’impara’ (Einaudi) del 2024.

L’ateismo

«Anch’io sono vissuto a lungo senza capire granché», scrive Augias nel libro. E continua «ora so che la vita s’impara e va un po’ meglio, però s’è fatto tardi». Si è sempre dichiarato ateo e a favore della legalizzazione dell’eutanasia, ha condiviso le battaglie dell’Associazione Luca Coscioni e dei Radicali Italiani, ma ha sviluppato un grande interesse per la storia delle religioni come testimoniano tanti suoi titoli dedicati a questo argomento tra i quali Inchiesta su Gesù del 2006 con Mauro Pesce, Disputa su Dio e dintorni (2009) con Vito Mancuso, e I segreti del Vaticano (2010).

Le lettere di Repubblica

Per vent’anni, dal 2001 al 2021 si è occupato della rubrica delle lettere inviate dai lettori a La Repubblica , rispondendo a quasi seimila missive. Una selezione è stata raccolta in un libro, uscito in edicola nel 2021. Ha lavorato anche per L’Espresso, Panorama e a lungo in Rai anche con corrispondenze da Parigi e New York. È diventato popolare con i programmi che ha ideato e condotto in televisione come i grandi successi Rai Telefono giallo dal 1987 al 1993, dedicato a casi di cronaca nera e vicende giudiziarie irrisolte e Babele, programma rivoluzionario nel 1990, dedicato interamente ai libri e agli scrittori.

Tmc

Nel 1994 ha lasciato la Rai per Telemontecarlo dove tra i programmi di punta che ha condotto c’è il talk show di approfondimento politico e di attualità ‘Domino’. Dopo l’esperienza parlamentare europea, tra il 1994 e il 1999, è tornato in Rai con programmi culturali come Le storie – Diario italiano, Enigma, i Visionari, Quante storie, Città segrete, Rebus per lasciare di nuovo l’azienda per La7 dove ha portato ‘La Torre di Babele’. Giallista, drammaturgo, saggista è molto ampia la sua produzione come scrittore. A partire dalla trilogia anni Ottanta che comprende ‘Quel treno da Vienna’, ‘Il fazzoletto azzurro’ e ‘L’ultima primavera’ da cui è stata tratta la miniserie ‘Guerra di spie’ ambientata nei primi decenni del Novecento in cui alla sua eleganza di romanziere ha unito la pungente curiosità di saggista.

I romanzi

Tra i suoi romanzi ‘Sette delitti quasi perfetti’, ‘Una ragazza per la notte’, di ‘Giornali e spie’, nel quale ricostruisce una vicenda di spionaggio realmente avvenuta nel 1917 e ‘Tre colonne in cronaca’, scritto insieme alla moglie Daniela Pasti, anche lei giornalista e scrittrice. Da saggista ha firmato una fortunatissima serie di saggi incentrati su i segreti di varie città dall’amata Parigi a New York, da Roma a Istanbul e anche il Vaticano.

È autore di un’appassionata difesa della lettura: ‘Leggere. Perché i libri ci rendono migliori, più allegri e più liberi’ e ha raccontato anche la vita di ‘Modigliani. L’ultimo romantico’ in una biografia del pittore livornese. Proprio alla storia dell’arte è dedicato uno dei suoi ultimi libri ‘Guarda! 100 storie di artisti per scoprire il mondo’ (Feltrinelli) del 2026, accompagnato da illustrazioni, pensato per i giovani, ma anche per gli adulti. La sua passione musicale è raccontata in ‘La musica per me’ (Einaudi) del 2025.